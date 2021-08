Covid, in Puglia registrati 184 casi positivi

I dati sull'andamento della pandemia Covid registrati oggi, a Ferragosto, e diffusi dalla Regione sono i seguenti: su 11.910 test eseguiti, 184 sono i nuovi casi. Registrato un decesso.

Questa la suddivisione per provincia dei contagi da coronavirus: Area Metropolitana di Bari 46; Provincia di Bat 48; Provincia di Brindisi 8; Provincia di Foggia 31; Provincia di Lecce 41; Provincia di Taranto 7; Residenti fuori regione 3; Provincia in definizione zero.

A oggi sono positive 4.208 persone; mentre 128 sono i ricoverati in area non critica e 22 i pazienti in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia abbiamo avuto 259.682 casi; 3.079.519 test eseguiti; 248.792 persone guarite e 6.682 persone decedute in Puglia.

Casi totali per provincia: Area Metropolitana di Bari 96.552; Provincia di Bat 26.563; Provincia di Brindisi 20.508; Provincia di Foggia 45.947; Provincia di Lecce 28.656; Provincia di Taranto 40.106; Residenti fuori regione 915; Provincia in definizione: 435.