Cimiteri cittadini, approvato il progetto di adeguamento

Martedì scorso la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di adeguamento, mediante project financing, per i cimiteri di Bitonto, Mariotto e Palombaio.

Entro fine mese, dunque, partiranno i lavori sull'impianto elettrico nel cimitero della nostra città.

Saranno infatti realizzati un nuovo impianto fotovoltaico, impianti elettrici votivi e di illuminazione con luci a led. Saranno inoltre ripristinati tutti i corpi illuminanti.

Tra i lavori in cantiere ci sono anche l'installazione di un impianto sonoro, che permetterà di ascoltare la messa (quando sarà ripristinata) per tutto il cimitero, e un impianto di videosorveglianza.

“Finalmente daremo un volto a chi commette furti o danneggia le lapidi”, ha commentato l'assessore al ramo, Marianna Legista, entusiasta per la partenza della prima trance di lavori, del valore di oltre 931mila euro ma senza alcun impegno di spesa da parte del Comune.

“La conclusione dei lavori sull'impianto elettrico, tutto interrato, è prevista per il prossimo autunno. Dopo, proseguiremo con la realizzazione delle opere edili”, spiega l'assessore.

Oltre alla riasfaltatura, saranno infatti rifatti i vialetti, ora disastrati, e ristrutturata la chiesetta.

A Mariotto, invece, si procederà alla sistemazione della pavimentazione e all'installazione della videosorveglianza, come da project financing, a seguito dei lavori di manutenzione, ora in corso, che prevedono anche la realizzazione di un bagno nuovo per i cittadini, del locale per il custode, della camera mortuaria e degli esterni della chiesetta.

“Anche qui la consegna dei lavori è prevista per l'autunno”, ha dichiarato la Legista.

Per la manutenzione ordinaria del cimitero di Palombaio invece basterà aspettare qualche giorno. A fine mese, è previsto infatti lo start dei lavori che interesseranno anche la realizzazione di un bagno e di una camera mortuaria, oltre che il rifacimento dei locali esistenti.

“Nonostante la pandemia, gli uffici hanno lavorato benissimo. A loro, e in particolare alla dottoressa Angelica Milillo e all'ingegner Paolo Dellorusso, va il mio più grande grazie - ha commentato Marianna Legista -. Voglio ringraziare inoltre l'amministrazione che ha dato seguito a quanto da me proposto”.