Manutenzione verde urbano, al lavoro i percettori del reddito di cittadinanza

"Hanno iniziato a lavorare per la nostra Comunità i percettori del reddito di cittadinanza (dopo l'intervallo di stop imposto dalla normativa causa covid fino a maggio scorso)". Ad annunciarlo, con un post su facebook, il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio.

"E, come promesso - spiega il primo cittadini - i nostri concittadini hanno iniziato in zona artigianale con lo sfalcio delle erbe spontanee sui marciapiedi. La legge e le condizioni sociali attuali non rendono facile il tragitto per arrivare qui. Occorre infatti elaborare innumerevoli progetti, chiedere autorizzazione a enti esterni tra i quali l'INPS, caricare tutti i dati in un portale specifico, caricarsi finanziariamente tutti gli oneri fiscali e previdenziali come Comune o suoi partner, sottoporre i cittadini selezionati a visite mediche che, spesso, indicano la non idoneità lavorativa a causa di malattie pregresse".

"Ma queste difficoltà sono conosciute da chi amministra la cosa pubblica: parte della Comunità ignara invece critica e maledice, ma questo va messo in conto. Io mi limito a ringraziare l'ufficio di Piano del Comune per il lavoro svolto e, permettetemi, anche i protagonisti di questo nuovo capitolo estivo con i tutorial Sanb. Il lavoro va sempre e comunque valorizzato", conclude il sindaco.