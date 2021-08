Il Comune di Bitonto approda sull'app IO

Anche il Comune di Bitonto è approdato sull'app di servizi IO, che mette a disposizione di enti e cittadini, fruibile direttamente dallo smartphone, un unico canale in cui trovare tutti i servizi pubblici digitali.

Al momento, per il Comune della nostra città, sono attivi 5 servizi: "Il Comune ti Informa" - che tiene aggiornati sugli eventi che riguardano la zona di residenza (cantieri stradali, guasti, interruzioni alla viabilità), "Polizia Locale", in cui trovare comunicazioni riguardo a pagamenti di eventuali sanzioni, "Elettorale", che offre ai cittadini la possibilità di essere informato in merito al rilascio della tessera elettorale o comunicazioni riguardante sorteggi e convocazione di seggi, "Anagrafe", che comprende tutti gli avvisi per le pratiche anagrafiche, compresa la scadenza della carta d'identità, e "Ricevute Pagamento PagoPA", associato a Bitonto Digitale per le ricevute di pagamenti effettuati o da effettuare.