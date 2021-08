Caritas Bari-Bitonto, a settembre l'incontro col presidente nazionale Montenegro

La Caritas di Bari-Bitonto, in collaborazione con le Fondazioni Giovanni Paolo II, San Nicola e SS. Medici e SS. Medici, invita tutti gli operatori delle caritas parrocchiali e dei servizi diocesani ad un incontro col cardinale Francesco Montenegro, già Presidente di Caritas Italiana.

Il tema dell'incontro, che si terrà mercoledì 1 settembre alle 19,45 nel giardino del Santuario dei Santi Medici, sarà "Le tre vie indicate da Papa Francesco nel 50' della Caritas".

Prima dell'incontro il cardinale, alle 19, presiederà in Santuario una celebrazione in onore dei SS. Medici.

All’incontro sarà presente anche l'Arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano e costituirà il primo appuntamento della scuola di formazione per operatori Caritas.