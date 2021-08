"Anche quest'anno Bitonto avrà i suoi Festival"

"Lo avrete capito leggendo i post e gli annunci dei diversi organizzatori dei Festival. Quest'anno, nonostante tutto, la città di Bitonto avrà i suoi Festival". L'annuncio è arrivato dal profilo facebook dell'assessore al marketing culturale e vicesindaco di Bitonto, Rino Mangini.

"Nessuno può immaginare la fatica e il lavoro immane che c'è dietro questo progetto - ha spiegato Mangini - specie per questa edizione straordinaria".

Il programma, che verrà presentato la prossima settimana a detta del vicesindaco, consterà di "12 festival, 30 giorni di programmazione dal 3 settembre al 3 ottobre, 4 location tra centro e periferia, 38 serate di eventi, 90% degli eventi ad ingresso gratuito, centinaia di artisti e tecnici coinvolti".

E conclude: "Noi ce la mettiamo tutta, sapendo che per molti sarà sempre poco. A settembre Bitonto sarà la città pugliese con la più ricca programmazione artistico-musicale-culturale, con evidenti ricadute positive anche per il tessuto economico-commerciale locale. Un segnale di ripartenza da non sottovalutare".

A presto.