Otto pellegrini da Torino sulla via Francigena che collega Corato a Bitonto

Sono otto i pellegrini arrivati da Torino sulla tratta Corato - Bitonto, verso la Meta di Santa Maria di Leuca, il 18 e 19 agosto.

Il gruppo, composto da camminatori adulti, con a capo Claudio Chiesa, è tornato in Puglia dopo il lungo lockdown di questo inverno per completare la Via Francigena del sud. Hanno detto: "Ci mancava il pezzo da Cerignola a Bari".

La presidente Adele Mintrone del Comitato della Via Francigena del sud che cura il tratto Corato - Bitonto ha affermato: "Abbiamo avuto una ripresa del cammino, inizialmente poco incoraggiante ma poi è stato un fiume di arrivi e accoglienze quotidiane di pellegrini a piedi e in bici, giovanissimi e meno giovani. Il cammino ha ripreso con numeri più ampi rispetto ad un anno fa nonostante la grande calura di questa estate, risultato questo delle notevoli attività e progetti attivati per la promozione del nostro tratto direttrice traiana della Puglia centrale e la creazione di nuovi servizi per i pellegrini".

"Siamo lieti di aver ricevuto diversi pellegrini che hanno scelto espressamente il tratto Andria-Corato-Ruvo-Bitonto di cui ora si inizia a parlare sempre più ampiamente nei circuiti dei pellegrini. Il pellegrinaggio sta crescendo con nuovi numeri", ha concluso.

I pellegrini piemontesi sono stati accolti anche dai membri volontari coratini e bitontini del Comitato e dai partners della Cooperativa ReArtu' di Bitonto. A Corato hanno visitato la chiesetta di Santa Lucia, aperta grazie a Don Antonio Maldera, in via eccezionale, il centro storico e il percorso di fede "Sui passi di Luisa Piccarreta", la Santa di Corato, concludendo la passeggiata a Corato con un giro nelle botteghe artigiane. A Bitonto hanno visitato la Cattedrale e la Cripta e assaggiato il gelato artigianale in piazza Cavour .