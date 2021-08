Piazza XX Settembre, pubblicato l'appalto del progetto. Ad inizio 2022 partiranno i lavori

Era il 19 febbraio scorso quando il responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Bitonto, l'ingegner Paolo Dellorusso, facendo seguito all'annuncio del sindaco Michele Abbaticchio, spiegava a BitontoLive i dettagli del progetto di riqualificazione di piazza XX Settembre, grazie ad un finanziamento regionale di 1 milione 300mila euro.

Un progetto comunale presentato nel 2018, partecipando all’avviso pubblico del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 sottoscritto da Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Puglia, per l’area d’intervento Turismo, Cultura e Valorizzazione delle risorse naturali, con lo scopo di ridare un volto completamente nuovo ad una delle piazze più importanti della città e per agevolare l’accesso al centro antico.

All'epoca l'ingegner Dellorusso aveva specificato che il cantiere sarebbe partito a settembre - salvo imprevisti - e avrebbe richiesto circa sei mesi per la riqualificazione totale dell’area (che si estende fino alla chiesa dell’Annunziata), e per la realizzazione di una nuova area pedonale su via Matteotti, modificando nel profondo la viabilità cittadina.

Qualche giorno finalmente il primo cittadino ha pubblicato un post su facebook annunciando la pubblicazione dell'appalto del progetto di riqualificazione, che inevitabilmente si avvierà con qualche mese di ritardo ma che si prospetta come uno dei cantieri più interessanti della Bitonto del futuro. Abbaticchio infatti ha affermato che l'intervento richiederà "Un milione e 370mila euro di fondi europei che abbiamo vinto in una selezione regionale serratissima di 2 anni fa" e che "ci portano oggi a un'opera che inizierà a vedere la luce sin dagli inizi del prossimo anno, restituendo qualità di visione anche alla meravigliosa Chiesa dell'Annunziata".

L'avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tramite il portale Empulia, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, è stata pubblicata sul portale del Comune di Bitonto ed è rivolta agli iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, dovranno inviare, entro e non oltre le 12 del 7 agosto prossimo, la propria candidatura telematica, tramite il Portale EmPULIA.

Grande soddisfazione, da parte del sindaco Abbaticchio, anche in relazione agli altri 11 cantieri in corso in questo momento a Bitonto, che - come specificato dal primo cittadino - sono finanziati quasi esclusivamente da fondi europei e nazionali intercettati dall'amministrazione comunale.

Si tratta della ristrutturazione del plesso centrale della scuola media Sylos, della realizzazione della fogna bianca a servizio del lato sud dell'area urbana e del già finanziato sottopasso di via Santo Spirito e della riqualificazione di piazza Caduti del Terrorismo.

E ancora, della messa in sicurezza, illuminazione e riqualificazione del Torrione Angioino, della realizzazione del nuovo piano del centro tecnologico comunale con aree studio per gli studenti universitari e non, della realizzazione del centro raccolta differenziata in zona artigianale.

Infine, lavori di climatizzazione complessiva e recupero dell'ultimo piano del Teatro Traetta, della realizzazione della ciclovia di via Cela, del completamento della riqualificazione del campo Polifunzionale Sportivo Rossiello. E ancora dell'ammodernamento e ristrutturazione dei cimiteri di Bitonto, Mariotto e Palombaio, della ripavimentazione e rifunzionalizzazione del centro Polifunzionale Sportivo Borsellino e della nuova illuminazione a led nel quartiere di via Modugno.

In partenza anche i lavori sulle strade urbane e del centro raccolta a Mariotto, mentre in corso di aggiudicazione i lavori per l'ex macello.

I prossimi appalti, che finiranno entro fine settembre, riguarderanno il Lungolama.