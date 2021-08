Da lunedì riapre l'hub vaccinale

Con una diretta facebook dal proprio profilo personale il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha annunciato la riapertura dell'hub vaccinale della città, sito nella plesso Rutigliano-Modugno.

Il centro vaccinale, come specificato dal primo cittadino, ha osservato due settimane di chiusura per consentire al personale sanitario di fruire delle ferie estive, ma da lunedì ripartirà con le vaccinazioni con orari differenti: il 23 e 24 agosto sarà aperto dalle 8,30 alle 14 e poi dalle 15 alle 19, mentre nei giorni successivi solo nella fascia pomeridiana, ad eccezione del 30 e 31 agosto in cui sarà fruibile anche di mattina.

Abbaticchio ha parlato anche di novità organizzative, anche in relazione all'aumento del personale dedicato all'accoglienza, con la presenza nelle prossime settimane anche dei percettori del reddito di cittadinanza. Il sindaco ha spiegato che il cancello esterno sarà chiuso alle auto, ad eccezione di chi ha disabilità, mentre i cittadini saranno divisi in due file per consentire il corretto funzionamento dell'hub. Una fila sarà riservata ai cittadini in possesso di prenotazione per il vaccino, l'altra per chi non ha effettuato la vaccinazione.