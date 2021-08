Raccolta sangue, l’Esercito scende in… spiaggia

In estate aumenta il fabbisogno di sangue e molte cure non sarebbero possibili con una ridotta disponibilità. Oltre al fabbisogno per il primo soccorso e per le emergenze, è necessaria una cospicua quantità di sangue anche per le trasfusioni che periodicamente vengono praticate ai pazienti talassemici.

Per contribuire a soddisfare le richieste provenienti dagli ospedali pugliesi, il Comando Militare dell’Esercito Puglia, in stretta collaborazione con l’associazione Mani Tese di Modugno, ha organizzato una raccolta di sangue direttamente in spiaggia, nella base logistica di Bari Fesca. Un’iniziativa vincente visto che, nella sola mattinata di ieri, sono state raccolte dall’autoemoteca dell’ospedale Di Venere oltre 40 unità di sangue.

Gli uomini e le donne dell’Esercito, particolarmente sensibili a tutte le attività che coinvolgono il sociale, sono consapevoli che le donazioni devono costituire un impegno costante, soprattutto in un territorio come la Puglia che vede, durante la bella stagione, un aumento esponenziale della popolazione.

L’elemento propulsore per l’organizzazione della giornata di donazione è stato il protocollo d’intesa siglato lo scorso 22 febbraio a Napoli tra il Comando delle Forze Operative Sud e la Fondazione italiana “Leonardo Giambrone”, per sostenere la lotta alla talassemia.

Il documento è stato firmato dal comandante del COMFOP Sud, generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, e da Angela Iacono legale rappresentante della Fondazione, con l’obiettivo di sensibilizzare ancora di più i militari dell’area di responsabilità delle Forze Operative Sud verso la tutela della salute ed il benessere dei pazienti affetti da emoglobinopatie.