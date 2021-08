Servizi turistici "a cottimo", modello da superare

La visita inattesa e autorevole del direttore del patrimonio del Louvre alla Cattedrale di Bitonto ha alimentato il dibattito sulla gestione dei beni culturali in città. All’orgoglio per l’apprezzamento espresso dal visitatore d’eccezione, sono seguite considerazioni e polemiche sulla fruibilità dei nostri monumenti.

In particolare è stata rimarcata l’assenza di uno IAT. “Il servizio di informazione e accoglienza turistica – spiega l’assessore al marketing territoriale Rino Mangini in un post facebook – è sospeso da marzo 2020, dal giorno dell’inizio del lockdown”.

“Lo IAT – aggiunge – che con noi ha preso sede nel Torrione Angioino, sin dal nostro insediamento nel 2012 è stato affidato ai giovani del Servizio Civile. Insieme allo sportello turistico, si è così garantita l’apertura del Torrione al mattino, al pomeriggio e alla sera fino a notte, in alcune occasioni particolari e nei weekend. Questo dal 2012 al marzo 2020 (fatta eccezione per un mese del 2018 in cui il Torrione fu chiuso per motivi di salubrità pubblica). Nel tempo e con l’esperienza maturata, abbiamo razionalizzato gli orari di apertura e di chiusura concentrandoli nelle ore in cui erano più presenti i turisti”.

L’assessore rivendica che “per otto anni di fila il servizio IAT è stato non solo garantito, ma ha anche contribuito alla grande opera di valorizzazione e promozione del centro antico e della città intera, specie negli eventi clou come, ad esempio, Bitonto Cortili Aperti”.

La chiusura del Torrione, prima a causa dei vari lockdown e poi, da inizio 2021, a causa dei lavori di consolidamento e valorizzazione – spiega Mangini – ha impedito di poter avere oggi un servizio di Informazioni e Accoglienza Turistica in città. E annuncia che “già da dicembre, con la consegna del Torrione rinnovato negli spazi e negli allestimenti, ritorneranno i servizi di info e accoglienza turistica, così come i servizi museali al Torrione”.

L’assessore rende poi giustizia ai servizi di informazione e accoglienza turistica comunque operativi nel centro antico: la Libreria del Teatro “dell’infaticabile Gianluca Rossiello che ha al suo interno un’intera sezione dedicata all’arte locale e pugliese”; la biglietteria della Galleria Nazionale della Puglia “Devanna”, aperta tutti i giorni tranne il mercoledì; le Officine Culturali “con la collezione di guide turistiche, manuali e libri d’arte, oltre che ricca di competenze specializzate nel settore”; l’info point della Cooperativa ReArtù in Cattedrale, che svolge servizio di accoglienza e guida turistica negli scavi archeologici.

“Il caso del turista autorevole giunto a Bitonto in un assolato pomeriggio di luglio – precisa dunque Mangini – può e deve considerarsi un caso straordinario ed eccezionale. E siamo orgogliosi che il direttore generale del patrimonio del Louvre abbia visitato la nostra Cattedrale e ne sia rimasto abbagliato. Mi preme ricordare che, in regime di ordinarietà, specie a causa del Covid, le visite guidate vanno prenotate con anticipo e gli orari vanno concordati con i gestori dei beni culturali e degli spazi museali”.

Da qui parte una considerazione che centra il cuore della questione: la gestione “sostenibile” dei beni culturali. “È impensabile – sottolinea Mangini – che un’impresa tenga ferme delle risorse aspettando il turista di passaggio. Quell’impresa paga stipendi e le ore hanno un costo”.

Dunque, puntare il dito contro la mancata apertura di chiese e monumenti senza considerare l’aspetto economico gestionale è semplicistico. I “modelli” proposti dai non addetti ai lavori si scontrano con la realtà di un settore che, piaccia o non piaccia, deve fare i conti con i bilanci. La competenza e le professionalità si pagano, perché richiedono preparazione e capacità di relazione che non s’improvvisano. Esigere guide turistiche a costo zero e un servizio di accoglienza h24 è un’utopia scollata dalla realtà di un’organizzazione che dev’essere necessariamente scandita da orari di apertura e chiusura, dalla consuetudine di prenotare e dal pagamento di ogni servizio.

Nello sterile confronto tra modelli turistici, il Sud è dato sempre per perdente. Ma anche nel civilissimo e organizzatissimo Trentino, tanto per fare un esempio, una visita fuori programma e fuori orario è impossibile: a mezzogiorno in punto le chiesette d’altura serrano le porte ai visitatori, ed anche a Trento è impossibile trovare una chiesa aperta dall’ora di pranzo fino al pomeriggio inoltrato. Viceversa, i musei sono aperti su prenotazione, con obbligo di green pass all’ingresso. Non si capisce perché gli stessi divieti e paletti che accettiamo da turisti in vacanza al nord, dovrebbero venir meno nel nostro sud e nella nostra Bitonto. Le guide turistiche non sono volontari alla nostra mercé, ma professionisti che meritano rispetto e considerazione. L’apertura estemporanea di chiese e beni culturali, come fosse un favore personale da compensare con una mancia, affidata al sacrestano o al volontario di turno, è uno stereotipo di servizio turistico a cottimo che va cancellato se si vuole fare un salto di qualità e superare l’immagine di un sud incapace di organizzarsi e di offrire un’accoglienza all’altezza delle sue bellezze.

La Cattedrale di Bitonto è aperta otto ore al giorno, dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20. Chi vuole visitarla, non ha che da adeguarsi a questi orari, come farebbe da turista in qualsiasi altro luogo in Italia e all’estero.

L’arrivo a Bitonto, in un assolato pomeriggio di fine luglio, di un visitatore d’eccezione come monsieur Guilhem Scherf, a cui sono state aperte le porte della Cattedrale pur senza nulla sapere del suo prestigioso incarico in uno dei musei più importanti del mondo, è stato un fortunato disegno del destino. E bene ha fatto il professor Nicola Pice a darne notizia, alimentando l’interesse mostrato dall’eminente turista per la nostra Cattedrale con il suo libro "Il racconto nella pietra".

Ma la riflessione sulla necessità di un’offerta turistica più strutturata e capillare non può prescindere dalla considerazione per la miriade di visitatori meno illustri ma altrettanto importanti che negli anni sono stati accompagnati dai nostri operatori turistici. Senza clamore ma con impegno e grande flessibilità, visita dopo visita, è stato costruito un turismo di prossimità ma anche multilingue capace di “riabilitare” l’immagine di Bitonto dall’etichetta di “città dei ladri d’auto”. I furti, purtroppo, continuano a registrarsi, ma è emersa pian piano una bellezza che vale la pena di essere conosciuta e apprezzata.