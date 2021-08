Accoglienza ai profughi di Kabul, l'appello di Caritas e Migrantes

Dalla Caritas diocesana e dall'Ufficio Migrantes parte un’iniziativa di concreta solidarietà nei confronti della popolazione civile di Kabul in corso di evacuazione, in particolar modo per dare accoglienza ai collaboratori dell’ambasciata Italiana e delle altre ambasciate, e alle loro famiglie.

“Dinanzi alle scene drammatiche che ci raggiungono in questi giorni dall'Afghanistan, come Chiesa diocesana, su indicazione di Padre Arcivescovo, a seguito della colletta di domenica scorsa vorremmo prepararci a possibili accoglienze di famiglie o singoli soprattutto attraverso corridoi sanitari e umanitari, non ancora attivi”, scrive la Caritas in una lettera indirizzata alle comunità parrocchiali e religiose e alle aggregazioni laicali dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto

“In collaborazione con l'ufficio Migrantes – prosegue la lettera – al momento riteniamo opportuno costruire una rete di accoglienza diocesana per far fronte tempestivamente a questa emergenza umanitaria che non può lasciarci indifferenti”.

L’invito è quello di segnalare eventuali disponibilità di appartamenti o strutture adeguate per eventuali accoglienze, in particolar modo “da 2 a 5 appartamenti per nuclei familiari e strutture dove poter far convivere 5-6 persone al massimo per ciascuna”.

Le disponibilità di accoglienza possono essere comunicate tramite e-mail all'indirizzo segreteria@caritasbaribitonto.it. L’organizzazione sarà inserita all’interno della cornice di riferimento che verrà eventualmente data dalla Caritas italiana e dal Governo centrale, relativamente a tempi di accoglienza, tipologia di accoglienza, logistica, programmi individualizzati e obiettivi.