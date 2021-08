Pagamento anticipato pensioni di settembre, ecco il calendario

Poste Italiane ha reso noto il calendario per il pagamento in contanti delle pensioni di settembre direttamente agli sportelli. Come accaduto nei mesi scorsi, per ottimizzare il flusso dei cittadini interessati, è stato programmato il pagamento in anticipo e scaglionato in base alla lettera iniziale del cognome del pensionato.

Questo in dettaglio il calendario dei pagamenti, operativo dal 26 agosto:

giovedì 26 agosto – cognomi dalla lettera A alla lettera B

venerdì 27 agosto – cognomi dalla lettera C alla lettera D

sabato 28 agosto (solo mattina) – cognomi dalla lettera E alla lettera K

lunedì 30 agosto – cognomi dalla lettera L alla lettera O

martedì 31 agosto – cognomi dalla lettera P alla lettera R

mercoledì 1° settembre – cognomi dalla lettera S alla lettera Z

Poste Italiane ricorda, poi, che è ancora valida la convenzione con l’Arma dei Carabinieri, grazie alla quale i pensionati di età pari o superiore a 75 anni possono delegare i militari alla riscossione della pensione in contanti, per poi riceverla comodamente a casa. La convenzione sarà operativa per tutta la durata dell’emergenza sanitaria Covid con l’obiettivo di evitare che i cittadini più anziani siano costretti ad andare di persona agli sportelli per incassare la pensione.