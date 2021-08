Un corso di formazione nel settore logistica per 20 donne disoccupate

La CNA Puglia, con il supporto di Amazon e il patrocinio del Comune di Bitonto, organizza un corso di formazione gratuita nel settore della logistica per 20 donne disoccupate. Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro, in particolare come autista per veicoli adibiti all’attività di corriere espresso “ultimo miglio”.

Oltre alla disoccupazione per un periodo che varia dai 6 ai 24 mesi è richiesto il possesso della patente B in corso di validità da almeno tre anni.

Il corso, a numero chiuso e limitato alle prime 20 iscritte, sarà svolto in collaborazione con alcune realtà imprenditoriali locali legate al mondo delle consegne. Si terrà a Bitonto nella terza settimana di settembre e prevede una durata di 21 ore suddivise in due giornate e mezza (dalle 9 alle 17).

Al termine del percorso formativo le partecipanti conseguiranno un certificato di formazione spendibile nel settore della logistica.

Maggiori dettagli su orari, date e sede di svolgimento del corso saranno comunicate successivamente alle partecipanti selezionate.

Per le iscrizioni è necessario compilare online un questionario, disponibile al seguente link: https://amzlcommunityops.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_1FA8AQd98GSIVRs.

“Sosteniamo convintamente questa importante iniziativa formativa – spiega il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio – perché finalizzata ad offrire sul nostro territorio una concreta opportunità di accesso al lavoro per le donne, nel pieno rispetto del principio della parità di genere, aspetto quanto mai attuale e strategico per il futuro del Paese, tanto da figurare tra le priorità principali del Pnrr italiano in tema di inclusione sociale”.