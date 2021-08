Da stasera pioggia e temporali, scatta l'allerta gialla

La Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo di allerta gialla nel Barese per "rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali", dalle 20 di oggi e per le successive 24 ore. Temporali in arrivo, dunque, dopo settimane senza pioggia.

Già da stasera sono previsti “rovesci sulla Puglia centro settentrionale e ionica, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; più intensi invece su Puglia settentrionale; mentre le piogge saranno isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale”.