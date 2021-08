118, tregua tra associazioni di volontariato e Regione

Tregua nel braccio di ferro tra le associazioni di volontariato che gestiscono il servizio di emergenza a sostegno del 118 e la Regione Puglia.

Ieri, dopo un incontro con i vertici dell’ASL Bari, i gestori delle associazioni si sono impegnati a garantire il servizio fino al prossimo 30 settembre, rimandando le procedure di messa in cassa integrazione del personale dipendente. È in ballo il futuro di circa 150 persone, che sarebbero state messe in cig dal 1° settembre per poi essere licenziate dal 1° novembre.

Le associazioni chiedono un aumento del budget assegnato mensilmente dalla ASL, per poter assumere altro personale. Intanto è in corso la procedura di internalizzazione del servizio 118, con l’acquisto di altre 50 ambulanze e la stabilizzazione del personale.

L’ASL Bari si è detta disponibile a valutare in tempi brevissimi le proposte avanzate dalle associazioni e ad aggiornare a stretto giro gli uffici regionali competenti.