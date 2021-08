Riaperte le iscrizioni al Tavolo dei talenti della Città metropolitana

Riaperte da ieri le iscrizioni al Tavolo dei talenti e delle giovani generazioni, istituito nell’ambito del processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Bari. Sul sito dell’ente (www.cittametropolitana.ba.it – sezione Bandi, atti e avvisi diversi) è possibile iscriversi.

La Città metropolitana mira a dar seguito alle attività avviate dal Tavolo dei Giovani nel 2019, sospese a causa dell’emergenza sanitaria e finalizzate a raccogliere proposte e contributi da parte di studenti e giovani professionisti dell’area metropolitana per la redazione del piano strategico metropolitano Ba 2020>30. Attività che riprenderanno a svolgersi attraverso gruppi di lavoro tematici, eventi pubblici, incontri formativi nelle sedi della Città metropolitana di Bari o nei Comuni del territorio, ma anche in modalità di videoconferenza o attraverso i social network.

La Città metropolitana è impegnata con tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio in un’intensa attività di copianificazione e coprogettazione di una serie di interventi già finanziati dal Patto per Bari e da altri bandi nazionali ed europei. L’obiettivo è cogliere al meglio le grandi opportunità che arriveranno dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per i quali sarà fondamentale un’ampia visione del futuro.

Le iscrizioni al Tavolo sono aperte a giovani residenti nel territorio metropolitano di Bari di età compresa fra 16 e 29 anni, anche senza alcuna esperienza ma motivati a contribuire alla realizzazione delle attività del Piano strategico. Sono invitati a partecipare anche giovani professionisti di età inferiore a 40 anni, con esperienza professionale o personale nei settori dell’ingegneria, delle scienze ambientali e agrarie, dell’architettura e dell’urbanistica, delle scienze sociali e antropologiche, dell’economia e del turismo, della cultura, del sociale e della tutela/valorizzazione/promozione del territorio.

I giovani sono chiamati ad offrire il proprio contributo sulla scorta delle seguenti 11 azioni strategiche individuate dall’Ente: Agenda digitale, Mobilità sostenibile; Attrattori culturali e ambientali; Istruzione, lavoro e innovazione sociale; Housing sociale e inclusione attiva; Waterfront metropolitano; Rigenerazione urbana e sociale delle periferie; Riqualificazione urbana e sociale dei centri urbani; Agricoltura 4.0; Energia sostenibile e cambiamenti climatici e Industria 4.0.

Il Tavolo dei talenti interagirà anche con gli altri Tavoli già istituiti nell’ambito del Modello di governance della Città metropolitana (Tavolo inter istituzionale e Tavolo delle Associazioni e della Cittadinanza attiva).

La partecipazione alle attività del Tavolo dei talenti e delle giovani generazioni è a titolo volontario e gratuito.

Link per l’iscrizione: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=wt00034199&IdMePubblica=951&Archivio=

Info: ba20-30@cittametropolitana.ba.it.