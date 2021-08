Palombaio, nuovo impianto riscaldamento per la scuola di via Aspromonte

Sarà presto rimesso a nuovo l’impianto di riscaldamento del plesso scolastico di via Aspromonte dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” a Palombaio. La giunta comunale ha approvato ieri il progetto esecutivo per il rifacimento della dorsale e della rete di distribuzione del vecchio impianto ormai non più in grado di garantire i necessari standard di efficienza termica.

I lavori, finanziati con fondi comunali per un importo di poco inferiore ai 99mila euro, saranno affidati con una procedura d’urgenza per consentirne la conclusione prima dell’inizio della stagione invernale.

"Con questo intervento – spiega l'assessora all'edilizia scolastica Angela Scolamacchia – potranno essere superati i disagi vissuti negli anni scorsi da alunni e operatori scolastici. Si tratta di lavori importanti, che vanno ad aggiungersi ai numerosi altri che l’Amministrazione ha realizzato o sta completando in tutte le scuole del territorio comunale, come la manutenzione complessiva del plesso di via Sannino a Mariotto, la messa in sicurezza della scuola media Sylos, l’adeguamento strutturale del plesso di via Crocifisso, le verifiche di vulnerabilità sismica condotte in ben 20 edifici scolastici”.

“Un articolato piano di interventi per l’edilizia scolastica – aggiunge l’assessora – che sarà ulteriormente ottimizzato anche grazie al finanziamento di 350mila euro ottenuto dal Comune di Bitonto per lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi scolastici, funzionali a garantire la ripresa della didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/22. Finanziamento per il quale il sindaco e l'intera giunta plaudono al lavoro svolto dalla responsabile del Servizio Patrimonio e Pubblica istruzione, Tiziana Conte”.

“Nei prossimi mesi – conclude l’assessora – l’impegno di questa amministrazione, attenta e sensibile al mondo scolastico, sarà tutto concentrato sul conseguimento di un obiettivo quanto mai concreto e irrinunciabile in questa difficile stagione: rendere sicure e fruibili tutte le scuole della città”.