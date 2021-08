Goccia a goccia, Minguccio e il suo appuntamento quotidiano

Ogni mattina, di buon’ora, prima che il sole sia già alto nel cielo, Minguccio si mette alla guida del suo trattore e, dopo avergli agganciato una cisterna colma d’acqua, si dirige verso il centro di Palombaio. Destinazione: il sagrato della chiesa dedicata all’Immacolata. Minguccio è un anziano cittadino nato e cresciuto nella frazione più vicina a Bitonto che, ogni giorno, ormai da anni, si prende cura delle piante e dei fiori che adornano lo spiazzo della chiesa di Palombaio, fornendo loro la quantità d’acqua che necessitano con amorevole costanza e dedizione.

È un impegno che Minguccio si è assunto in maniera silenziosa, senza proclami né rivendicazioni. Ma è anche grazie al suo lavoro se quelle piante non si sono seccate e quei fiori non sono appassiti. Terminato di innaffiare i grandi contenitori bianchi, Minguccio prosegue il suo lavoro col trattore nei campi, quasi come se il sagrato della chiesa fosse una tappa naturale del suo viaggio.

Ma non è il solo, fortunatamente. Perché, da qualche tempo, si sono aggiunti Vito e Fabrizio, due ragazzi molto più giovani di Minguccio che ne seguono le orme: anche loro hanno assunto l’impegno di curare il verde al centro di Palombaio.

Il servizio che Minguccio, Vito e Fabrizio hanno scelto di prestare in maniera silenziosa ben s’incastra con lo spirito della festa patronale che la comunità palmarista si appresta a vivere domenica prossima. Non chiedono di sentirsi dire “grazie” ma lo fanno a prescindere. Un regalo semplice ma che pone una serie riflessione sull’essere cittadini attivi, un esempio per tutti, a cominciare dai giovani.