Finalmente una stretta conto la giungla di bici elettriche e monopattini

Sfrecciano in città a tutte le ore, spesso contromano e perfino sui marciapiedi, ignorando le regole del codice della strada e mettendo a rischio soprattutto i pedoni. Bici e monopattini elettrici hanno letteralmente invaso le nostre strade e rappresentano un pericolo concreto, lamentato da molti cittadini.

L’abuso di mezzi elettrici a due ruote ha preso una deriva anarchica che impone una stretta decisa, per garantire la sicurezza di chi li utilizza e degli altri utenti della strada. A Bitonto, dopo la pioggia di proteste e segnalazioni giunte all’indirizzo dell’amministrazione comunale, ieri sera è stata sperimentata “una nuova azione di monitoraggio e controllo delle strade della movida nel centro antico, soprattutto quelle più strette e a misura di pedone. Ovvero le arterie con minore spazio per il veloce flusso dei mezzi a due e quattro ruote, che in ambiti così stretti si avvicinano pericolosamente ai pedoni facilitati da una normativa nazionale troppo permissiva (basta vedere i gravi episodi accaduti in molte città italiane e europee)”.

Lo rende noto il sindaco Michele Abbaticchio, che in un post facebook spiega: “I nostri vigili urbani, con la collaborazione del progetto di monitoraggio sociale avviato un mese e mezzo fa nel centro antico per tre giorni a settimana (che, peraltro, ha già portato concreti risultati in termini di prevenzione su risse e tafferugli vari nei luoghi della movida nei weekend), hanno presidiato alcuni punti cruciali, restituendo stasera tranquillità sul posto”.

Le transenne hanno delimitato le aree più frequentate, “ponendo con la presenza fisica degli operatori sociali un freno a certe corse pazze segnalate più volte alla nostra attenzione”, prosegue il sindaco, annunciando “altre soluzioni che portino nuovi risultati concreti, perché siamo all'inizio dopo una stagione pandemica che ha lasciato nuove cattive abitudini. E non solo a Bitonto, finiamola di denigrare continuamente”.

È vero, il problema non è solo bitontino. Tante le notizie di cronaca che hanno portato alla ribalta in tutta Italia le bravate di bambini in fasce portati sul manubrio del monopattino, di percorsi in autostrada e in tangenziale, di incidenti anche gravi.

Ma quello che denunciano i cittadini di Bitonto è l’assenza di controlli e sanzioni. Perché se è vero – come afferma Abbaticchio – che “la normativa nazionale è troppo permissiva” e va aggiornata, è anche innegabile che l’assedio selvaggio delle due ruote elettriche nella nostra città abbia raggiunto livelli insostenibili, favoriti dall’impunità. Ecco perché la controffensiva delle forze dell’ordine viene invocata come dissuasore di comportamenti irresponsabili e rischiosi.

Nelle more di norme nazionali più stringenti, annunciate da tempo ma ancora in fase di progetto di legge, si applichi il codice della strada. L’articolo 50 detta legge in materia di “velocipedi” classificandone caratteristiche e limiti di velocità: distingue tra biciclette a pedalata assistita (non soggette a pagamento di bollo e assicurazione e assimilate alle normali bici) e quelle dotate di motore indipendente dalla pedalata (categoria assimilata ai ciclomotori, che comporta una serie di oneri e spese) e regolamenta anche l’uso dei “monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere”, prevedendo sanzioni in caso di mezzi truccati.

“I conducenti di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica – dice la legge – devono procedere su un’unica fila e non devono essere affiancati, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e devono reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Sui monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo”.

Bando dunque all’uso del telefonino alla guida, al monopattino usato come taxi, a gimcane urbane e a tutte le scene di ordinaria inciviltà a cui assistiamo impotenti.

Per non dire del “quando” i monopattini possono essere utilizzati, sistematicamente ignorato: “Da mezz’ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell’oscurità, è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”. Per chi viola queste disposizioni è prevista una sanzione da 50 a 250 euro di multa, più la confisca del mezzo.

Basterebbe applicare queste regole per mettere in riga l’esercito di equilibristi da strapazzo in e-bike e monopattino, restituendo vivibilità alle nostre strade.