Corso per cercatori funghi a Bitonto, dal 24 al 26 settembre

L’autunno è alle porte e, con esso, la stagione di raccolta dei funghi. L’associazione micologica Terre del Grifo, in collaborazione con l’associazione Inachis Bitonto e con il patrocinio del Comune di Bitonto (Assessorato Verde e decoro urbano e Polizia locale), ha organizzato per il secondo anno consecutivo a Bitonto un corso di formazione e aggiornamento per il rilascio o rinnovo dell’attestato per la raccolta dei funghi epigei freschi.

Il corso si terrà per tre pomeriggi, dal 24 al 26 settembre, dalle 16 alle 20 nella sede della Polizia locale a Bitonto, in via Dossetti. Possono partecipare tutti i cittadini per un massimo di 40 iscritti, in possesso di green pass. Il corso completo di 12 ore è rivolto a chi intenda ottenere per la prima volta il permesso, mentre per l’aggiornamento la durata è di 7 ore. Per entrambi i percorsi è previsto il pagamento di un contributo a carico dei partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate chiamando il 340 6851299 (contatto: micologo Rocco Lovino).

La legge regionale n. 3 del 13 marzo 2012 e la delibera di Giunta regionale n. 2969 del 2012 hanno affidato a Comuni e associazioni micologiche, operanti nel territorio pugliese, l’organizzazione di questi corsi di formazione. L’attestato rilasciato a fine corso sarà necessario per poter richiedere al Comune di residenza il permesso triennale valido per la raccolta dei funghi epigei spontanei su tutto il territorio della Puglia.