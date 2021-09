Incontro con gli operatori Caritas oggi in Basilica

Inizia oggi il tempo di festa in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano nella basilica pontificia di Bitonto. Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento, membro della Congregazione delle cause dei Santi ed ex presidente della Caritas Italiana, presiederà la celebrazione eucaristica alle 19.

A seguire, nel giardino del santuario, il cardinale incontrerà tra gli operatori delle Caritas parrocchiali e dei servizi diocesani, alla presenza dell`arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Giuseppe Satriano.