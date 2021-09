SportCity Day, c’è anche Bitonto

Mancano venti giorni al lancio nazionale di SportCity Day, un laboratorio indipendente di idee e progetti nato dalla necessità di studiare l`impatto dello sport e dell`attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.

SportCity Day è promosso dalla Fondazione SportCity in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Istituto per il Credito Sportivo, Rai per il Sociale.

L’evento si terrà il 19 settembre in molte città italiane, tra cui Bari, Bitonto, Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Castel di Sangro, Catania, Cuneo, Firenze, Imola, Lucca, Milano, Milazzo, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e Venezia. Sarà una giornata dedicata interamente alla pratica dell`attività sportiva utilizzando gli spazi urbani e le aree verdi.

La pandemia ha rafforzato l`importanza sociale dello sport, la sua funzione inclusiva e l`impatto sul benessere psicofisico dei cittadini. Per questo la Fondazione SportCity organizza, di concerto con le amministrazioni locali che aderiscono all`iniziativa, la prima giornata nazionale italiana dedicata alla sportivizzazione delle città.