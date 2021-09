Installati i dispositivi di purificazione nelle scuole dell'infanzia delle frazioni

Dopo l’annuncio, i fatti. Martedì scorso è stata completata l'installazione dei dispositivi per la sanificazione continua delle aule nelle scuole dell'infanzia dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” di Palombaio e Mariotto (otto classi in totale).

Nella conferenza stampa di presentazione del progetto era stato annunciato che i dispositivi sarebbero stati donati alle scuole dalla Dimensione Service srl, azienda bitontina specializzata nel settore della sanificazione ambientale. L'amministrazione comunale, su sollecitazione dell'assessora all’edilizia e all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia, aveva deciso di installarli nelle frazioni. Per un duplice motivo: coprire un intero ordine e proteggere i bambini di età compresa fra i 3 e i 5 anni (e, di conseguenza, anche i loro insegnanti) maggiormente esposti al rischio covid poiché non indossano la mascherina durante le ore di lezione.

Due dispositivi erano già stati installati a giugno nelle aule del plesso di via Sylos a Palombaio. Nei giorni scorsi sono state attrezzate le aule del plesso di corso Vittorio Emanuele e dei plessi di via Sannino e fratelli Grimm a Mariotto.

Come funziona il dispositivo? L’umidità viene attivata dai raggi uv e genera acqua ossigenata che si propaga negli ambienti, mediante la filtrazione meccanica dell’aria. Il dispositivo lavora h24, anche in presenza di alunni e insegnanti. “Donando una tecnologia in azione continua miriamo a favorire la didattica in presenza a discapito della dad”, aveva spiegato il titolare dell’azienda, Domenico Matera.