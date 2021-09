La Cena a Colori ha chiuso l'estate palmarista

Con la Cena a Colori si è chiusa lunedì 31 agosto l'estate palmarista, organizzata dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata e dall'associazione San Gaspare Bertoni ANSPI, ospitata per il secondo anno nel parco Gaetano Vacca.

I numeri: tre spettacoli musicali, due cineforum per famiglie, due serate di commedia in vernacolo, un torneo di carte da tavolo. Ben otto eventi, racchiusi nei trenta giorni di agosto. Enorme e lodevole è stato lo sforzo dei volontari dell'associazione, accumunati da un unico scopo: regalare alla comunità palmarista un'estate dinamica, con musica di qualità e “fomentata" dallo spirito di convivialità.

In particolare, la Cena a Colori può considerarsi un’invenzione dei volontari palmaristi: prendendo spunto dalla più nota Cena in Bianco, i partecipanti devono scegliere un colore e utilizzarlo in un dettaglio del vestiario, nella composizione della tavola e nella preparazione di pietanze che richiamino il colore scelto.

Per la seconda edizione della cena, gli organizzatori hanno invitato cinque esperti nel settore della ristorazione: gli chef Emanuele Natalizio e Michele Veneto, la chef e operatrice socioculturale Ana Estrela, il direttore commerciale Paolo Miscioscia e la docente di tecnologia tessile e abbigliamento-moda Francesca Parisi. La giuria ha tenuto conto di diversi criteri per decretare la tavolata vincitrice, quali ad esempio composizione della tavola, l’estetica dei particolari, abbinamenti, vestiario, valutazione del menu e impiattamento.

Alla fine, a vincere è stata l’intera comunità di Palombaio, che ha potuto trascorrere un’estate allegra e animata.