Dal 1° settembre biglietti Asv disponibili anche online e su app

È arrivata una novità digitale per i cittadini di Bitonto e delle frazioni di Palombaio e Mariotto. Grazie alla collaborazione tra Asv spa e A-Tono, i biglietti di bus urbani e frazioni si possono acquistare dal 1° settembre anche attraverso l’applicazione DropTicket.

Nell’app sono disponibili i titoli di viaggio relativi ai servizi urbani di Bitonto e frazioni, in particolare biglietto corsa semplice, carnet di più ticket, abbonamenti settimanali e mensili. Gli utenti possono acquistare in modo semplice e veloce questi biglietti tramite carte di credito e DropPay.

Una volta acquistato il titolo di viaggio, la convalida è manuale e deve essere effettuata prima di salire a bordo del mezzo, con un tap sul tasto “Convalida” presente nella sezione “Biglietti dell’app”. Gli utenti devono poi esibire lo smartphone con l’avvenuta convalida al personale autista.

DropTicket è disponibile gratuitamente su Apple Store (iOS), Google Play (Android) e Huawei Store. Per l’acquisto dei biglietti non è necessario effettuare la registrazione o il login in app e il servizio non prevede costi aggiuntivi rispetto al prezzo dei titoli. È possibile infine acquistare i ticket anche da web, tramite il sito www.shop.dropticket.it.