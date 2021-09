Vanna Rita Lacassia: “Biennio da custodire. Grazie alle socie Fidapa”

“Questi due anni mi hanno insegnato a guardare oltre i miei limiti, a crederci sempre anche quando non vedi alcuna alternativa, a prendere sempre il buono da chi ti circonda”. A fine mandato come presidente della sezione bitontina della Fidapa, Vanna Rita Lacassia tira le somme di un biennio che ha segnato più di una svolta nella sua vita: non solo la responsabilità di guidare una sezione di trenta donne impegnate nella professione e nel sociale pur essendo la più giovane fra loro, ma anche il passaggio negli -enta, le prime esperienze di lavoro, la convivenza con il fidanzato Nino, la ripresa degli studi universitari per la laurea in Giurisprudenza.

“Spero di aver lasciato un segno negli annali della Fidapa Bpw-Italy sezione di Bitonto. Per me questo biennio è da custodire nel baule delle esperienze e dei ricordi, mi ha regalato emozioni, mi ha legato maggiormente a tutte le socie”, è il bilancio di Vanna. E col sorriso aperto che l’accompagna sempre, augura buon lavoro a chi le succede: la neo eletta presidente Rosaria Albanese e tutto il suo comitato di presidenza.

Genuinità e sorellanza sono le cifre dell’impegno in Fidapa Bitonto. “Stiamo insieme per costruire un mondo migliore, o almeno per provarci”: dice Vanna. La sezione cittadina è una delle 300 locali in tutta Italia, costola del Distretto Sud-Est che comprende Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise.

Con le sue quasi undicimila socie, la Fidapa Bpw-Italy aderisce all’IFBPW, l’International Federation of Business and Professional Women. L’obiettivo comune è promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti, associazioni e soggetti.

“Mi sono avvicinata alla Fidapa nel 2014 – racconta Vanna – perché l’allora presidente della sezione di Bitonto, Mariella Pastoressa, aveva organizzato alcune iniziative interessanti. Ci siamo incontrate e ho deciso di entrare in questo movimento femminile che da 91 anni s’impegna a valorizzare le esperienze e i valori delle donne. L’aspetto per me più rilevante è la internazionalità della Fidapa, presente in tutti i continenti e con ruoli importanti nel Consiglio d’Europa e nell’Onu, promotrice di iniziative a livelli politici molto alti. Fidapa ha sue rappresentanti anche nelle commissioni pari opportunità nazionali e regionali”.

E qui emerge un’altra passione di Vanna Rita Lacassia: la politica. Orientata alla destra più aperta e moderata, la 31enne bitontina ha mosso i primi passi di “avvicinamento” al Popolo delle Libertà nel 2008, per poi tesserarsi nel 2012. “La mia militanza attiva – ricorda – è cominciata durante il percorso di scuola politica organizzato nel 2012 da Domenico Damascelli”. Da lì in poi, un impegno sempre più attivo, fino a ruoli di responsabilità: vice presidente della Giovane Italia Bitonto nel 2012, dirigente nazionale di Forza Italia Giovani nel 2015, consigliera nazionale di Forza Italia Giovani nel 2019.

Il suo “modello” politico è la lady di ferro inglese Margaret Thatcher, “imparagonabile nel contesto italiano”. Ma esempi più vicini e attuali da seguire – dice – arrivano anche dalle donne di Forza Italia, dalla ministra Carfagna ”per la sua attenzione a temi sociali, con sguardo più aperto rispetto a molti vecchi della politica”, alle “tenaci” Gelmini e Ronzulli.

La sua idea politica è quella di un impegno nel sociale basato su attivismo e cura degli ultimi. “Far parte di un’associazione o di un partito – spiega – richiede attenzione costante alla realtà. Non è un cittadino chi abdica alle proprie responsabilità e si chiude nella polemica sterile. Io credo nella cittadinanza attiva, nel protagonismo. La militanza politica mi ha aiutato a guardare negli occhi le persone, perché ho imparato nuove chiavi di lettura della realtà, schemi comportamentali che si replicano nella vita di tutti i giorni”.

Tornando al sociale e alla sua presidenza della Fidapa Bitonto iniziata ad ottobre 2019, Vanna ricorda le complicazioni dovute alla pandemia, la necessità di trasformare gli eventi in presenza in seminari online, districandosi tra il bombardamento di webinar e i problemi di connessione e alfabetizzazione digitale. “Solo a gennaio scorso – ricorda – abbiamo potuto organizzare un evento in presenza, e ho voluto che fosse significativo: l’inaugurazione della panchina anti violenza in una zona simbolo di Bitonto, teatro di un femminicidio (l’assassinio di Maria Grazia Cutrone nel novembre 2016, ndr). In quel gesto è racchiuso il senso del mio biennio: l’attenzione spostata sulle donne che non ce l’hanno fatta, ostacolate nella vita e nel lavoro”.

Un ribaltamento di prospettiva coraggioso rispetto alla promozione delle donne di successo che contraddistingue Fidapa, per accendere un faro di attenzione sulle donne emarginate o sfruttate, come le badanti straniere, il pregiudizio sulla genitorialità omosessuale, il valore del dio denaro insegnato ai più piccoli con l’educazione finanziaria. Tematiche scomode e borderline tra accettazione e disgusto. “In questa battaglia – tiene a sottolineare Vanna Lacassia – ho trovato la piena condivisione delle socie della mia sezione, ed anche il sostegno dell’amministrazione comunale, con grande apertura da parte dell’assessora alle pari opportunità Legista. È stata sempre disponibile e attenta alle nostre iniziative, senza alcun pregiudizio verso la mia militanza politica”.

L’intervista si chiude con un pensiero doveroso alle donne di Kabul. “Quello che abbiamo visto in tv è un ritorno al passato. Noi dell’Occidente non riusciamo a concepire che possa esistere una tale discriminazione nei confronti delle donne. Le donne afgane sono state zittite mentre il mondo è rimasto a guardare. Sul mio profilo Instagram ho postato l’immagine virale del talebano che tiene alla catena una donna in burqa. Il mio post è stato oscurato perché quella foto sarebbe un fake. Ma, anche se fosse falsa, quell’immagine rende l’idea esatta di quello che sta succedendo in Afghanistan. La violenza di quella foto è lo specchio della sottomissione delle nostre sorelle afgane a cui viene proibito di uscire, studiare, guidare, leggere, perfino di ascoltare musica”.