Lettera a Bitonto, il giorno dopo la tragedia

Cara Bitonto, ma siamo davvero solo questo qui?

Siamo davvero solo l’ennesimo titolone sul giornale acchiappa like, o l’ennesima gettata di merda in faccia?

Ci stiamo davvero cannibalizzando in questo modo, tanto da essere sempre più attratti dall’odore del sangue?

Quello con cui ci siamo svegliati ieri mattina, quello con cui abbiamo cercato di fare ancora una volta teatro, gossip, audience, filosofia, o quello con cui ci siamo sentiti (come sempre) in diritto di dire la nostra, convinti (come sempre) di essere dalla parte del giusto?

Io penso di no. E se lo penso, è perché so di non essere l’unico.

Perché so che tu, cara Bitonto, non sei tutta qui come qualcuno, spinto da chissà quale ed ingiustificata pochezza patriottica, vorrebbe descriverti.

Non sei tutta qui.

Non sei nelle bici sfreccianti controsenso in ogni singola strada della città, dal centro storico alla periferia.

Non sei la reincarnazione perfetta dei lobotomizzati dai vari “Gomorra” o “Ragazzi Fuori” che ogni sera si riuniscono in massa per dare vita al loro esibizionismo di maleducazione e violenza pura in cui alla fine di tutto non vi è nessun ciak che metta fine alla scena e faccia tornare tutto come prima.

Non sei nei Savastano o nei Di Marzio di turno.

Non sei nelle bande che si impossessano senza pudore dei vari open shop allontanando intimorito chiunque abbia intenzione di acquistare qualcosa.

Non sei nei ragazzi vestiti alla meno peggio e con un inconfondibile stile da pseudo criminali che ti osservano squadrandoti per tutta la durata dell’incrocio di sguardi, aspettando che tu vada a ricambiare quello sguardo, dandogli così adito di mettere in bella mostra tutta la loro superiorità e tutta la loro ferocia nei tuoi confronti.

Tu Bitonto, non sei quella che mostra il peggio nelle riunioni post lavorative a suon di birra ed ignoranza fuori dai bar o nei chioschetti di frutta abusivi.

Non sei nell’inciviltà di chi riduce una discarica a cielo aperto gli spazi pubblici che frequenta, solo per il gusto di non gettare, foss’anche una carta, in un cestino che dista si e no poco più di un metro dai posti in cui risiedono.

Tu non sei nelle minacce che ti piovono addosso quando sei alla guida o mentre sei in fila al supermercato, mentre sei costretto a vederti gente sorpassarti come nulla fosse, senza avere alcuna possibilità di replica.

Non sei nei vicoli del centro storico sempre meno affollati di quei bravi ragazzi e di tutta quella bella gente che prima del lockdown rendeva un fiore all’occhiello quella parte di città.

Perché se una bambina di cinque anni non potrà più contare sull’affetto e sull’amore di un padre, un uomo di quarantuno anni, picchiato fino alla morte per “uno sguardo di troppo” forse, qualcosa, la stiamo davvero sbagliando.

E forse, stiamo spostando sempre un po' più là il punto di non ritorno, fino a ad un confine contro il quale, prima o poi, si andrà necessariamente a sbattere contro.

E passi anche il messaggio che i tempi sono cambiati e che nulla è più come prima, e allora, di chi è la colpa?

Sono questi ragazzi che non accettano più le regole o sono i genitori che non riescono più ad imporle?

Che ruolo hanno le scuole? Ne hanno ancora uno?

Perché, se appena un bambino mostra comportamenti maleducati o violenti, il genitore stesse lì a ripetergli “non si fa” o “gioco di mani, gioco da villani”, le cose inizierebbero a cambiare.

Se a scuola si cominciassero a fare meno ore di matematica o di qualsiasi altra materia, privilegiando anche un’ora al giorno di educazione civica forse, oggi, saremmo anche qualcosa di meglio. Sicuramente di più bello.

Perché, come diceva Peppino Impastato, se si insegnasse la bellezza alla gente, le si fornirebbe un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore.

Ed io, cara Bitonto, lo so che tu sei bellissima.

Sei bellissima nella gente che ancora si saluta con un buongiorno o si augura una buona giornata. Sei bellissima nelle attività che tirano su ogni mattina la propria serranda, nonostante i mille sacrifici. Sei bellissima in una busta della spesa portata a braccetto con un’anziana o in un fermarti alle strisce per far attraversare i pedoni. Sei bellissima nella solidarietà fra chi ha poco o nulla e quel poco o nulla lo condivide. Sei bellissima nelle manifestazioni d’arte, cultura e spettacolo. Sei bellissima nella suggestione dei tuoi luoghi sacri. Nei genitori che ancora tengono per mano i propri figli all’ingresso ed all’uscita da scuola.

Sei bellissima nella semplicità e nella bontà dei piccoli gesti.

In quelli che in te ci credono e che per te lavorano.

Sei tutta questa, mia cara Bitonto: un’alba sulla lama, un’ora di punta sulla Cattedrale e un tramonto alle spalle del Torrione. Sei la strada di ritorno a piedi verso casa, quando ti guardi intorno e giorno dopo giorno continui a dirti quanto tu sia bella, quanto sia fortunato ad essere nato qui e quanto tu possa mancare quando siamo necessariamente lontani da te.

Sei bellissima nelle strade che portano verso i tuoi spazi aperti, quelli dove parla solo la natura e l’uomo, privo di tutte le proprie apparenze e le proprie futili priorità, se ne resta lì, in silenzio, a guardarsi dentro, a migliorarsi un po’.