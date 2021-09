Meo Romeo è pronto ad accogliere bambini e famiglie

“Siamo tre mamme lavoratrici e stiamo provando a portare la nostra professione e le idee in cui crediamo all'interno della nostra associazione culturale, che ha lo scopo di diventare un polo per arti, artigianato, creatività e cultura nel mondo dell'infanzia”. Questo il manifesto di Meo Romeo, una ventata di bellezza e fantasia nel panorama culturale di Bitonto.

Non una ludoteca, ma una bottega creativa. Un luogo a misura di bambini e famiglie, in cui imparare attraverso l'arte e il gioco. Un luogo con spazi multimediali dalla selezione e proiezione di cinema d'autore alla videoarte. Un luogo in cui i nonni e i genitori trasferiscono i loro saperi e mestieri, dal cucito alla falegnameria.

Alessandra Carbone, art director, opera nel campo delle arti visive; Carmen Albergo è media educator; Tania Frascella è key account manager: tre professioniste con vent’anni di esperienza nei rispettivi ambiti.

Per entrare nella “famiglia” di Meo Romeo basta associarsi e prenotarsi agli eventi. La sede è in via Raffaele Comes 8/b.

Per laboratori ed eventi 334 8398120 (Alessandra), per OffiCINEma e AmiCINEma 320 4520969 (Carmen).

Sulla pagina facebook Meo Romeo nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma con date e informazioni. Per tutto il mese di settembre saranno raccolte le adesioni per i corsi in partenza ad ottobre.