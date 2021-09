Ancora pochi giorni per riuscire a portare Paolo a Boston

Si fa sempre più sottile il filo di speranza dei genitori del piccolo Paolo di riuscire a farlo curare a Boston. Il bambino di Valenzano è affetto da Sma1 e necessita di cure che devono essere somministrate entro i due anni di vita. Paolo li compirà a giorni, e servirebbe un’autorizzazione lampo da parte dell’Aifa, che appare improbabile.

“Ci credo poco ormai”, confessa avvilita la mamma del bimbo. Paolo dovrebbe volare a Boston entro il 20 settembre. La famiglia del piccolo da mesi si batte per riuscire a raccogliere i due milioni di dollari necessari per le cure negli Usa. Il farmaco Zolgensma ha un costo proibitivo: circa due milioni di dollari, senza contare le spese di viaggio e permanenza a Boston. Nessun sostegno dalla Regione, ma una gara di solidarietà che purtroppo non basta.

In Italia, la somministrazione del farmaco è autorizzata solo se il paziente non è già tracheostomizzato o ventilato, condizione in cui si trova già Paolo. Negli Usa, invece, il medicinale può essere dato fino ai due anni di età.

La mamma di Paolo si dice amareggiata per la presa di posizione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Domenica scorsa si era impegnato a mettere a disposizione di Paolo e di un altro bambino pugliese affetto dalla stessa malattia il farmaco Zolgensma, ponendo però due paletti che appaiono insormontabili: la prescrizione da parte di un medico e l’autorizzazione dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco. Emiliano ha anche precisato che la Regione non contribuirà alle spese di viaggio e di degenza nell’ospedale pediatrico di Boston che ha dato disponibilità ad assistere i due bambini.

“Ci ha fatto solo perdere tempo. Sono delusa – dice la mamma di Paolo – perché ho appreso la notizia attraverso un comunicato, come tutti voi. Attendevo da mesi una telefonata da parte del presidente Emiliano. Perché non ci ha chiamato, anziché scrivere un post su facebook? I due professori di Boston ci hanno trasmesso la documentazione necessaria, c’era tutto per dare una speranza a Paolo. Noi genitori ci siamo presi tutte le responsabilità sin dall’inizio, ma con questa decisione Emiliano si è lavato le mani passando la palla all’Aifa. L’unica speranza è che ora l’agenzia accolga l’appello, ma ci credo poco”.

Difficile che un medico di medicina generale possa assumersi la responsabilità di prescrivere una terapia genica, e che l’Aifa modifichi il suo regolamento in tempi così brevi, autorizzando la somministrazione per i bimbi tracheostomizzati come Paolo.

Ma il miracolo può ancora accadere, e l’incredibile gara di solidarietà che si è attivata per dare una speranza di vita a Paolo può vincere sulla burocrazia.

COME DONARE PER PAOLO

Su go found me : https://gofund.me/48fda868

Su conto corrente : IBAN IT36J0760104000001028064572

Intestato a Vita Francesca Molinari

causale: donazione per Paolo

Per bonifici dall’estero codice Swift:

BPPIITRRXXX