Cento bambini per l'apertura di "Ti fiabo e ti racconto" alla Cittadella del Bambino

Un palcoscenico naturale, quello della Cittadella del Bambino, ha accolto ieri pomeriggio cento bambini dai 3 ai 10 anni che hanno dato il via alla manifestazione di teatro per ragazzi "Ti fiabo e ti racconto", che da vent’anni costituisce un punto di riferimento nel panorama culturale legato alla formazione letteraria e teatrale per i più piccoli.

Dopo il rinvio della giornata inaugurale che si sarebbe dovuta tenere martedì ma è stata rimandata per lutto cittadino, ieri finalmente la rassegna ha potuto spiccare il volo, in un bellissimo pomeriggio d’inizio settembre, trascinata dall'irresistibile entusiasmo dei piccoli partecipanti che hanno aderito numerosi all'iniziativa.

Il festival, curato da Teatrermitage con la direzione artistica di Eugenia Spaccavento, e realizzato con il sostegno del Comune di Bitonto in collaborazione con La Valigia dei Libri e la Libreria "Hamelin" in questa edizione, dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, ha coinvolto alcune tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi con tre imperdibili spettacoli acclamati in tutta Italia e ispirati a testi letterari, e con un pensiero speciale per i bambini dell’Afghanistan, a cui è dedicata l’intera edizione 2021.

Ma "Ti fiabo e ti racconto" non è solo teatro e spettacolo, è anche letteratura, parola, animazione. Per questo ieri la rassegna è partita proprio con un laboratorio didattico – articolato in quattro postazioni per i bambini dai 6 ai 10 anni e in una postazione per i piccoli dai 3 ai 5 anni – dedicato a Rodari e dal titolo significatvo: "Insalata di Favole". Quindici docenti bitontine delle scuole primarie – Loredana Matera, Milena Saracino, Tina de Damiani, Angela Scolamacchia, Rita Mele, Marta de Bari, Mariangela Memoli, Luciana Bonasia, Francesca Ungaro, Angela Liso, Cinzia Maffei, Dominga Sblendorio, Cinzia Pastoressa, Mariangela Ruggiero, Floriana Piscopo – hanno dato la loro adesione per mettere insieme un grande momento didattico ma anche ludico ricreativo, su iniziativa del maestro Carmelo Bacco de "La Valigia dei Libri" e con il supporto della Libreria Hamelin, per guidare i piccoli lettori in un percorso fantastico con il quale, partendo dalle favole della tradizione, i bambini potessero giocare con la fantasia e liberare la propria capacità espressiva, rimescolando ed inventando storie e personaggi.

Libertà, creatività, fantasia ma anche educazione, cultura, sostegno alla lettura, tutto in un unico momento didattico, e per di più nella propria città, e con il supporto delle proprie insegnanti. Per tutti i bambini, senza alcuna differenza. Questa è la chiave vincente di "Ti fiabo e ti racconto", come ha spiegato a BitontoLive la direttrice artistica Eugenia Spaccavento: «Siamo felici di aver portato qui, a Villa Sylos, la rassegna quest'anno perché era nostra scelta precisa quella di poter fare questa manifestazione in periferia. Essendo un evento per bambini ed essendo gratuito ha come obiettivo quello della massima inclusione. Per questo noi cerchiamo di avvicinare un pubblico che diversamente non avrebbe questa opportunità, perché non tutte le famiglie hanno la possibilità economica di donare ai propri figli momenti di teatro o di lettura come questi».

Entusiasta anche l'ideatore del laboratorio "Insalata di Favole", il maestro Carmelo Bacco, soprattutto per la sinergia che si è instaurata tra le insegnanti bitontine. «È una cosa molto bella – ha raccontato – perché ci sono gruppi con insegnanti di scuole diverse, che hanno collaborato tra loro, e anche i bambini dei gruppi non sono i loro alunni, sono assegnati casualmente tramite le prenotazioni. È il bello di stare insieme, in maniera trasversale. Abbiamo reso omaggio a Rodari, nel suo centenario, perché c'è moltissima sua produzione da presentare ai ragazzi e perché resta un punto di riferimento assoluto per la letteratura dell'infanzia».

Presente alla giornata di apertura anche il sindaco Michele Abbaticchio. «È un giorno un po’ triste, dopo il lutto che ha colpito la nostra comunità, e i sentimenti che sento non sono quelli che avrei provato normalmente – ha confessato – ma è bello far parlare di Bitonto anche per le cose positive».

E ha aggiunto: «La Cittadella del Bambino è una struttura di eccellenza, che altri Comuni non possiedono, sul modello dei Comuni capoluoghi di Regione. Grazie al bando per la gestione, vinto da un Consorzio tutto bitontino, oggi raccogliamo i risultati, grazie alla collaborazione tra l'impegno pubblico e ad una buona gestione privata. Vedere oggi qui tanti bambini impegnati in tante attività diverse è ancora più bello, perché oggi con loro ci sono i professionisti di "Ti fiabo e ti racconto"e ci aspettiamo le grandi cose alle quali ci hanno abituati».

Dopo lo spettacolo teatrale di ieri "La storia di Hansel e Gretel", il festival prosegue lunedì 13 settembre con il Granteatrino "I tre porcellini" per i bambini dai 3 anni, e martedì 14 con lo spettacolo "Inti la grande foresta" per bambini dai 7 anni.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con obbligo di prenotazione (340 8643487 – 080 3740636).