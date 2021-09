A Bitonto contagi ancora in calo: 2 nella settimana 30 agosto-5 settembre

Il monitoraggio della settimana dal 30 agosto al 5 settembre conferma il calo di nuovi contagi nell’area metropolitana di Bari. Il tasso d’incidenza settimanale per 100mila abitanti è attestato a quota 22,8, inferiore a quello registrato nelle due settimane precedenti.

A Bitonto sono stati registrati 2 nuovi casi rispetto ai 4 della settimana precedente. 76.107 le dosi di vaccino somministrate, 41.595 come prima dose e 34.512 come seconda.

La campagna vaccinale anti covid procede spedita, per tutte le diverse fasce d’età, rispetto agli obiettivi di copertura vaccinale. Nell’ultima settimana sono state somministrate più di 31mila dosi di vaccino, per un totale complessivo di oltre 1 milione e 826mila somministrazioni dall’avvio della campagna. L’adesione è stata particolarmente marcata tra i giovanissimi in età scolare. Un terzo delle vaccinazioni eseguite tra il 3 e il 9 settembre, circa 10.600, è stato difatti appannaggio degli studenti tra 12 e 19 anni. Un numero considerevole che ha fatto salire all’80%, con prima dose, la copertura vaccinale assicurata a questo target, con una immunizzazione totale che riguarda già il 52% dei ragazzi.

I valori di copertura toccati nell’intera area metropolitana di Bari sono dell’87% come prima dose, e del 76% come ciclo completo. Coperture che vanno ulteriormente rafforzate, ed è per questo che l’invito a vaccinarsi va esteso a tutti coloro che ancora nutrono qualche dubbio rispetto ad una scelta che riguarda la salute di ognuno di noi e della comunità intera.