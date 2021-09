​​​​​​​“Ripartire nel cambiamento”: l'augurio per il nuovo anno scolastico

“Riscoprirsi comunità e ripartire nel cambiamento”: è l’augurio che l’assessora all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia e il sindaco Michele Abbaticchio formulano a nome dell’Amministrazione comunale alla comunità scolastica di Bitonto, Mariotto e Palombaio nel tradizionale messaggio d’inizio anno scolastico.

Abbaticchio e Scolamacchia auspicano che il riavvio delle attività didattiche in presenza sia affrontato da tutto il mondo della scuola lavorando in sinergia, e rivolgono un pensiero ad ognuna delle componenti della comunità scolastica.

Ai ragazzi e ai bambini va l’augurio “di riscoprire la gioia del ritrovarsi, seppure ancora distanziati e con la mascherina, riallacciando relazioni che sono alla base della crescita di ogni persona”.

Alle famiglie “un ringraziamento speciale per essere state sempre in prima fila durante i difficili mesi trascorsi in isolamento e per l’infaticabile lavoro di educazione dei figli, che si affianca a quello messo in atto dalla scuola”.

Sentimenti di incondizionata riconoscenza sono, poi, rivolti ai docenti “per la professionalità profusa durante la didattica a distanza”. A tutti loro, che svolgono un ruolo “indispensabile per muovere il mondo e tenerlo vitale”, va l’augurio “che possano svolgere con serenità e nei tempi giusti la loro professione, una vera e propria missione educativa che getta le fondamenta per la formazione dei futuri cittadini”.

Per i dirigenti il riconoscimento di un impegno fondamentale reso davvero gravoso in piena pandemia dal continuo alternarsi di aperture e chiusure delle scuole.

Altrettanto apprezzato il contributo del personale amministrativo, tecnico e ausiliario “garante – scrivono sindaco e assessora - di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche”.