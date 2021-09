Ingressi differenziati alle superiori, muro dei sindacati

Il 10 settembre scorso è stato emanato dalla Prefettura di Bari, com’era nelle intese del tavolo con l'assessore regionale Anita Maurodinoia, il piano operativo per il trasporto scolastico. Piano bocciato dai sindacati della scuola, che annunciano una manifestazione di protesta a Bari, in piazza Libertà, venerdì 17 alle 10.

“Prendiamo atto – scrivono in una nota congiunta – che il rientro a scuola in presenza, annunciato dal ministro dell'Istruzione Bianchi, purtroppo in provincia di Bari funzionerà a singhiozzo e per le scuole superiori rischia di essere un autentico tormento, ancor prima del rientro a scuola degli studenti. Una sconfitta per tutti, a cominciare dalle istituzioni locali che si scarica, inesorabilmente, su scuole, lavoratori, studenti e famiglie”.

Il piano prevede l’istituzione di doppi turni in ingresso e in uscita da scuola: il 25% degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dovrà entrare alle 9.40, mentre il 75% alle 8. “Una soluzione assolutamente inaccettabile – protestano i sindacati – perché, oltre a violare nella sostanza il principio dell’autonomia scolastica, è foriera di notevoli ripercussioni sulla organizzazione delle scuole a pochi giorni dal suono della campanella e di gravi ripercussioni sull’articolazione dell’orario di lavoro, in quanto in palese contrasto con la normativa contrattuale e legislativa vigente. La paventata riduzione del tempo scuola, che sottrarrebbe agli alunni a regime oltre 30 giorni di lezione, incidendo direttamente in tal modo sulle opportunità formative e sulla dispersione scolastica, non potrebbe peraltro costituire oggetto di alcun recupero orario, poiché imposto d’autorità per causa di forza maggiore, oltre che illogico e impossibile, di fatto”.

Al sit in, organizzato dalle segreterie territoriali di Cgil - Flc Cgil, Cisl – Cisl Scuola, Uil - Uil Scuola, Snals - Confsal e Gilda - Unams, parteciperanno anche studenti, genitori e personale scolastico.

I sindacati hanno chiesto intanto un incontro urgente al prefetto di Bari, Antonia Bellomo, per “ricercare una soluzione alternativa immediata, che eviti di scaricare gli enormi problemi organizzativi sottesi all’adozione del piano sulle famiglie, sugli istituti pugliesi e sui lavoratori della scuola, sui quali come al solito si ripercuotono limiti e assenze delle istituzioni e della politica locale che, da noi più volte richiamate, avrebbero dovuto affrontare per tempo la questioni assumendo altre e più ragionevoli azioni”.