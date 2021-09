Si è conclusa ieri, con la consacrazione della parrocchia e il mandato agli operatori pastorali, la festa patronale 2021 a Mariotto, la prima curata e organizzata dal Comitato Feste insieme al nuovo parroco, don Francesco Ardito, che ha festeggiato lo scorso 15 settembre il primo anniversario nella comunità mariottana.

Una festa patronale che ha conquistato e convinto anche i residenti più scettici, perché trainata dall'entusiasmo di una collettività che ha aderito con passione e costanza all'iniziativa, mostrandosi generosa e attiva. Sopratutto perché guidata e accompagnata da un vero trascinatore, don Francesco, che ha curato sin nei minimi dettagli ogni particolare organizzativo del programma liturgico e civile, sostenuto dai membri del comitato feste e dai molti cittadini che hanno donato il proprio tempo e le proprie energie.

Mariotto, perciò, ha potuto nuovamente indossare il suo abito più bello, quello della festa, e si è presentata in tutto il suo splendore, attirando la comunità nel suo cuore pulsante, piazza Roma, straordinariamente addobbata con le luminarie della ditta Cipriani. I festeggiamenti sono iniziati sabato 11 settembre con il concerto dei Folkémigra e i canti e le danze della musica popolare, che hanno trasformato la piazza in una grande pista da ballo per tutte le età.

Domenica 12 settembre, poi, con la celebrazione liturgica all'aperto, don Francesco ha voluto dare inizio alla festa patronale con un'omelia provocatoria e al tempo stesso stimolante, chiedendo ai fedeli di porsi una domanda, per quanto semplice e forse scontata: "Chi è Gesù per me?". L'unica risposta valida è quella che pone Cristo non nel passato, archiviandolo come uno dei personaggi ormai caduti nel dimenticatoio, ma nel futuro, come qualcuno con cui camminare insieme e guardare avanti.

La serata è proseguita con il concerto della tribute band "Tutte le anime di Laura Pausini", attiva da sedici anni nel panorama musicale locale e non solo.

Lunedì 13 settembre è stata la volta della grande celebrazione dedicata alla benedizione di tutti gli studenti e i docenti mariottani, alle porte del nuovo anno scolastico. I piccoli della frazione hanno partecipato con entusiasmo all'iniziativa, presentandosi con i loro zainetti e con gli oggetti più cari: sveglia, colori, diario, libri... Al termine della messa i piccoli hanno liberato nel cielo un rosario di palloncini, a cui erano attaccate tutte le preghierine scritte insieme ai genitori.

Ad anziani e malati è stata dedicata la giornata di martedì 14 settembre, con l'unzione dei più bisognosi, mentre la celebrazione solenne, con la partecipazione dei rappresentanti del consiglio e della giunta comunale e della delegata sindaca di Mariotto, Marida Milo Milo, si è tenuta mercoledì sera. Nel corso della messa, al termine della quale il sacerdote ha benedetto i mezzi agricoli, fonte di lavoro e benessere di una frazione agricola come Mariotto, don Francesco ha voluto dedicare due parole alla sua nuova “casa”: gratitudine e cura. La prima come bussola con cui orientare la propria vita, per scoprire e riscoprire ogni giorno la bellezza di ciò che ci circonda; la seconda come conseguenza naturale dell'amore che si prova per la propria città e il proprio territorio, un bene da preservare con impegno e dedizione.

Con i fuochi pirotecnici, spettacolo tradizionale di ogni festa patronale, Mariotto ha salutato e onorato la propria patrona, l'Addolorata, dandole appuntamento al prossimo anno. Con la promessa di ritrovarsi e riscoprirsi sempre e ancora di più "comunità".