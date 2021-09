Domenica il primo SportCity Day nella villa comunale

Domenica 19 settembre sarà una grande giornata di sport per gli italiani. In 18 città, da nord a sud, si svolgerà la prima edizione dello SportCity Day, evento promosso dalla Fondazione Sport City, il laboratorio indipendente di idee e progetti nato dalla necessità di studiare l’impatto dello sport e dell’attività fisica sul benessere delle aree urbane e sulla qualità della vita dei cittadini.

SportCity Day coinvolgerà migliaia di cittadini di Bari, Bitonto, Cagliari, Castelbuono di Sicilia, Catania, Cuneo, Firenze, Grugliasco, Imola, Lucca, Milano, Palermo, Prato, Reggio Calabria, Roma, San Felice Circeo, Torino e Venezia, in una giornata dedicata interamente alla pratica dell’attività sportiva utilizzando gli spazi urbani e le aree verdi, dunque a impatto zero. Le città ospiteranno anche spazi dedicati ad ActionAid, con il suo progetto "Squadra del Cambiamento". In tutte le città, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali, sono previste attività gratuite durante tutta la giornata.

A Bitonto, nella villa comunale, spazio a calcio, basket, volley, ginnastica, pattinaggio, karate, atletica e rugby.

A Roma, a Villa Pamphili, spazio al nordic walking, walk music, fitness, touch rugby, minivolley, calcetto e hockey su prato. Stessa giornata ricca di sport si svolgerà a San Felice Circeo, in provincia di Latina.

A Venezia, l`evento si svolgerà nella Pineta di Sant’Elena del Parco delle Rimembranze e i cittadini potranno svolgere attività sportive sia sulla terra ferma che in mare, nel corso di una giornata interamente dedicata allo sport all’aria aperta.

A Cuneo è previsto un evento che coinvolgerà l’intera città con la pratica sportiva grazie a CuneoViveLoSport, appuntamento settembrino ormai fisso. A Torino e in provincia, SportCity Day si svolgerà all`interno di "Just The Woman I Am", un evento di sport, cultura, benessere e socialità a sostegno della ricerca universitaria sul cancro, organizzato dal sistema universitario torinese. Si potrà praticare sport negli impianti del CUS di Torino, al Parco Porporati a Grugliasco e all`Outlet Village Torino di Settimo Milanese.

A Catania, appuntamento in piazza Università con ciclismo, badminton, nordic walking e pallavolo, con la presenza del nuovo roster femminile della Pallavolo Sicilia Catania.