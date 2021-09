World Cleanup Day, Bitonto presente!

Quest’anno anche a Bitonto si terrà il World Cleanup Day, un’azione civica di portata globale che consiste nel ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il piano di riduzione dei rifiuti (Keep It Clean Plan). In Italia l'evento è patrocinato dal Ministero della Transizione ecologica.

I volontari di 2hands Bitonto saranno protagonisti di un’azione di pulizia nella zona artigianale.

La potente “onda verde” del World Cleanup Day inizierà in Giappone e terminerà alle Hawaii, con centinaia di milioni di persone impegnate in azioni positive, tutte insieme nello stesso giorno.

L’iniziativa fu istituita nel 2008 dall'imprenditore estone Rainer Nõlvak, che organizzò a livello nazionale una giornata per sensibilizzare la popolazione sulla diffusione e sull'abbandono dei rifiuti in aree rurali e naturali. All'evento aderirono 50mila cittadini estoni, che raccolsero circa 10mila tonnellate di rifiuti.

Nel 2018 quasi 18 milioni di persone di 157 Paesi si sono schierate contro il problema della spazzatura globale, raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti, pari quasi a 9 Torri Eiffel.

L’anno scorso più di 15 milioni di persone di 179 Paesi hanno partecipato all’azione.

Ad oggi sono quasi 800 le azioni registrate sul sito dell’associazione, e sono destinate a crescere. Come ogni anno, dal 2018, nella settimana che precede il World Cleanup Day c’è il numero maggiore di registrazioni. È facile dunque immaginare che saranno raggiunte le cifre dello scorso anno, quando sono state superate duemila azioni di pulizia e sensibilizzazione ambientale.

Partecipazione omogenea da nord a sud: Torino, Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo. In quasi tutte le città capoluogo si svolgerà almeno un’attività. Tantissimi anche i comuni medio piccoli dove i volontari ripuliranno dai rifiuti.

A Bitonto, i volontari hanno deciso di intervenire nella zona artigianale, da sempre oggetto di abbandono di rifiuti. Si parte alle 9.30 di domani. Il punto d’incontro sarà l’azienda bitontina Gary srl che ha concesso la possibilità di usufruire del proprio parcheggio interno per quanti volessero raggiungere l’evento in bicicletta o monopattino. Ai partecipanti saranno forniti sacchetti e la Servizi Ambientali Nord Barese darà supporto, provvedendo poi allo smaltimento dei rifiuti.