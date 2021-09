Infortuni sul lavoro, protocollo d’intesa tra ASL Bari, Procura e Inail

Una cabina di regia per accertare tempestivamente le notizie di reato relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali. È quanto stabilisce il protocollo d’intesa siglato da ASL Bari, Direzione Regionale Inail e Procura della Repubblica, finalizzato ad incanalare presso i Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spesal) della Asl tutte le denunce e segnalazioni relative ad incidenti sui luoghi di lavoro e malattie professionali, e assicurare così maggiore efficienza e rapidità alle indagini penali coordinate dal Terzo Dipartimento della Procura.

Ad operare sarà un pool di magistrati specializzati della Procura, che interagirà con le strutture tecniche, sanitarie e amministrative territoriali messe a disposizione dall’azienda sanitaria di Bari e dalla Direzione regionale Inail, impegnate nelle procedure di verifica su patologie e incidenti legati all’attività lavorativa. L’intesa servirà ad accelerare e ottimizzare le indagini per i reati di omicidio e lesioni personali colpose conseguenti a violazioni delle normative antiinfortunistiche.

“Il protocollo definisce le priorità sulle modalità di conduzione delle indagini e punta a migliorare i flussi informativi sulle patologie da lavoro rendendoli più completi e tempestivi – spiega il direttore dello Spesal della ASL, Fulvio Longo – e questo sarà reso possibile da una serie di iniziative che spettano ai singoli enti che hanno sottoscritto l’accordo. La funzione è anche quella di avere un momento di confronto su criticità che emergono nel portare avanti le inchieste, tanto che ci incontreremo periodicamente per uniformare le procedure sul territorio e favorire la collaborazione fra istituzioni”.

In base a quanto stabilito nell’accordo, tutte le notizie di reato e quelle relative agli illeciti amministrativi in materia antinfortunistica previsti dal decreto legislativo 231 del 2001 saranno trasmesse in prima battuta allo Spesal, che a sua volta, terminata l’indagine con il coordinamento della Procura, invierà l’informativa conclusiva al pubblico ministero specializzato. Anche il servizio di emergenza-urgenza del 118 e i pronto soccorso trasmetteranno al servizio Spesal le informazioni nei casi di intervento su pazienti vittime di infortuni sul lavoro, fermo restando l’obbligo, quando si verifica un decesso o in caso di prognosi riservata, di dare immediata comunicazione al magistrato del pubblico ministero di turno.

In base al protocollo anche le unità operative territoriali dell’Inail, nel rispetto delle disposizioni eventualmente date a livello centrale, trasmetteranno con rapidità agli Spesal, nei casi e con le modalità concordate, tutte le informazioni relative ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali.

“La sottoscrizione del protocollo d’intesa – osserva Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia – si pone in continuità con la tradizionale collaborazione tra Inail, Procure e Spesal in tema di flussi informativi su infortuni e malattie professionali. Tali flussi sono finalizzati non solo a reprimere reati contro la sicurezza sul lavoro, ma soprattutto a prevenire condotte attive o omissive in grado di ledere pesantemente la salute e la vita dei lavoratori. L’auspicio è che, accanto al timore delle conseguenze penali, possa radicarsi anche una cultura di salvaguardia e difesa delle condizioni ottimali in cui tutti possano svolgere la propria attività lavorativa”.