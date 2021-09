Parti di via Traetta e via Caprera chiuse al traffico per lavori Aqp

Da domani Acquedotto Pugliese effettuerà urgenti lavori di risanamento strutturale al collettore fognario in via Caprera.

Per questo la Polizia locale, con ordinanza n. 745/2021, ha disposto il divieto di circolazione e sosta con rimozione in via Traetta, nel tratto compreso tra via Calatafimi e via Francesco Paolo Ragni, nelle strade che conducono alla stessa, e in via Caprera, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Crocifisso.

Il divieto sarà in vigore dal 20 al 25 settembre e comunque sino al termine dei lavori.

I bus del servizio urbano subiranno deviazioni di percorso.