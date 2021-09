Gara di solidarietà targata AVIS, in ricordo di Paolo Caprio

Appuntamento col podismo, domenica 3 ottobre, per la prima edizione di "Insieme AvisAMA la Solidarietà", organizzata da AVIS Bitonto in collaborazione con Bitonto Sportiva, Nuova Atletica Bitonto e Bitonto Runners. Sarà una giornata all'insegna dello sport, del benessere e soprattutto della beneficenza, in memoria di Paolo Caprio, il 41enne ucciso a pugni Bitonto il 5 settembre scorso. La corsa per Paolo è l’esempio di come si possa trasformare un evento drammatico in qualcosa di speciale, tirando fuori il meglio di una comunità unita con obiettivi solidali: donare e donarsi agli altri, rendendo immortale un ricordo.

Il ritrovo è fissato all'interno della villa comunale alle 8.30. Il tracciato ha una lunghezza di 5 chilometri, con un percorso interamente urbano e chiuso al traffico. La partecipazione è aperta a tutti, bambini e adulti. Per gli under 18 e per le persone con disabilità è obbligatoria la sottoscrizione di un genitore o di un tutore, o l’accompagnamento da parte di un maggiorenne.

Si parte alle 9 dalla villa comunale, per poi percorrere via IV Novembre, via Donato Piepoli, via Saracino, via La Pira, via De Capua, piazza Marena, piazza XXVI Maggio 1734, via Dante, viale Giovanni XXIII, via Verdi, via della Repubblica, piazza Aldo Moro (lato chiesa San Francesco), corso Vittorio Emanuele, villa comunale (dove verrà effettuato un giro completo all'interno) e arrivo. È possibile effettuare il tragitto o parte di esso anche camminando.

L'iscrizione ha un costo di 5 euro, con t-shirt omaggio della corsa. Il ricavato consentirà di regalare sorrisi ai bimbi del reparto oncologico pediatrico del Policlinico di Bari e realizzare i progetti AVIS. L'iscrizione può essere effettuata alla scuola di ballo Vittoria Dance Bitonto in via Borgo San Francesco 11/13, ne negozio di abbigliamento uomo Thion di Michele De Santis in via Matteotti 72, al bar Living Cafè di Pasquale Magro in via Fornelli 53, nelle sedi delle associazioni organizzatrici oppure chiamando il numero 392 4649410. Le iscrizioni saranno aperte fino alle 08.45 di domenica 3 ottobre.

Verranno premiati: il più giovane della categoria maschi, la più giovane della categoria donne, il più anziano della categoria uomini, la più anziana della categoria donne, il gruppo più numeroso. Altri premi a sorpresa.