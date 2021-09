Doppi turni, ieri a scuola solo uno studente su quattro

A Bitonto solo una piccola percentuale (vicina al 25%) degli studenti delle scuole superiori è entrata in aula ieri mattina, primo giorno di lezione del nuovo anno scolastico in Puglia: un segno di protesta per i doppi turni imposti dalla prefettura di Bari, previsti alle 8 e alle 9.40.

"Il problema di cui ci stiamo occupando adesso non è un problema nuovo, perché esattamente nello stesso periodo del 2020 (tra settembre e ottobre) abbiamo riscontrato un eccessivo carico di studenti sui mezzi di trasporto", ha spiegato il dirigente dell’istituto tecnico economico Vitale Giordano, Francesco Lovascio.

"Ci sono lettere inviate da questo istituto alle aziende dei trasporti locali in cui si metteva in evidenza la necessità di potenziare i trasporti. Adesso siamo a settembre 2021 e nulla è cambiato, non so come faremo ad andare avanti", conclude il preside.