Domani la Festa di San Pio alla parrocchia San Leone

Come da tradizione consolidata, si celebrerà anche in questo settembre la Festa in onore di San Pio, nella chiesa di San Leone Magno a Bitonto. Centinaia di devoti si raduneranno per commemorare il santo, con un ricco programma di eventi e celebrazioni.



Dopo una ricca e intensa partecipazione alla novena, domani sono previste celebrazioni in chiesa alle 8, alle 10 con l’atto di affidamento dei bambini e delle famiglie a San Pio, e alle 11.30.

In serata, poi, la sacra immagine di San Pio sarà portata in piazza Santa Chiara per il santo Rosario alle 18. Alle 18.30 si terrà la solenne liturgia eucaristica presieduta dal parroco della badia di San Leone Magno, frà Leonardo Civitavecchia.

A chiudere la Banda cittadina Traetta, diretta dal maestro Simone Mezzapesa.



“Ci insegni padre Pio ad avere l’umiltà del cuore… a pregare senza mai stancarci… e ad avere uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente, nei poveri e nei sofferenti, il volto di Gesù. Amen!”.