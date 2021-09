Acqua col contagocce nel weekend: tutto nella norma?

Sistematicamente, nel fine settimana, la pressione nelle tubature dell’acqua scende e a fatica arriva alle utenze dal primo piano in su. A segnalarlo sono diversi cittadini residenti nelle frazioni di Palombaio e Mariotto, preoccupati da questo fenomeno che va avanti ormai da parecchio tempo e che preclude in maniera quasi totale l’uso dell’acqua, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Diventa quindi pressoché impossibile fare una doccia, caricare la lavatrice o svolgere altri lavori domestici.

Nel corso degli anni sono state frequenti le segnalazioni inviate ad Aqp, i cui tecnici hanno però riscontrato sempre una pressione che si aggira attorno a 0,5 atmosfere ossia il minimo garantito dalla carta dei servizi, come si può leggere anche dal sito web della società. È bene però precisare che questo livello di pressione garantisce un regolare afflusso d’acqua alle utenze ubicate al piano terra perché, secondo quanto riferito dal numero verde Aqp, per chi abita dal primo piano in su sarebbe ottimale avere un’autoclave, evitando così spiacevoli inconvenienti.

Quel che appare strano, però, è il concentrarsi dei disservizi soprattutto nel fine settimana, anche se la spiegazione può essere semplice: di sabato e domenica il consumo di acqua cresce perché ci sono più persone in casa. Di conseguenza ci sarebbe più dispersione e dunque un abbassamento di pressione. Un’altra ipotesi potrebbe invece riguardare eventuali sprechi o irregolarità nell’approvvigionamento di acqua. Resta il fatto che, a patirne le conseguenze, sono i cittadini delle frazioni.