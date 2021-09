Fiera Santi Medici, spostamento nella zona artigianale definitivo?

Due giorni fa, come annunciato dal sindaco Abbaticchio, al Comando di Polizia locale si è tenuto un incontro per fare il punto sulle modalità di svolgimento della Fiera dei Santi Medici, nella terza e quarta domenica di ottobre.

Da una parte l’Amministrazione comunale con i responsabili della Polizia municipale, del Suap e degli Assessorati coinvolti, dall’altra i rappresentanti delle associazioni di categoria ed un folto numero di operatori assegnatari di posteggio nella storica fiera, evento commerciale di punta a Bitonto con l’arrivo di molti forestieri.

A seguito dell’incontro, delusione e amarezza viene espressa da CasAmbulanti: “Si sarebbe dovuti arrivare a chiudere il cerchio attorno alla location di svolgimento della Fiera dei Santi Medici per il 2021, ma dalla discussione è emerso un elemento di enorme significato: la fiera, secondo quanto riferito dal tavolo politico, non potrà più svolgersi nella sua sede tradizionale, dove ha le sue radici”.

La comunicazione ha colto di sorpresa i rappresentanti sindacali, che hanno chiesto spiegazioni. Donato Gala, presidente di CasAmbulanti Bitonto, commenta: “La comunicazione che anche in futuro l’area storica di svolgimento della Fiera dei Santi Medici sarà inutilizzabile, quindi addirittura al di la della pandemia, ci ha scioccati e ha dato definitivamente ragione alla nostra preoccupazione che, anche in questa circostanza, è stata strumentalizzata e beceramente banalizzata. Invece avevamo proprio ragione quando ci siamo insospettiti che si voleva distruggere quella fiera di straordinario valore storico, culturale ma anche economico per la città e per l’intero territorio. Bene abbiamo fatto a sollecitare l’Amministrazione comunale, anche in modo provocatorio, per far emergere questa novità che getta nel panico noi operatori. Ci sentiamo disorientati”.

“Se è vero – aggiunge Gala – che l’attuale area non sarà mai più utilizzabile, ciò significa che il trasferimento nella Zona Artigianale non è di natura sperimentale né provvisoria ma addirittura definitiva, e questo significa la violazione delle norme del vigente Codice del Commercio della Regione Puglia e del Regolamento esecutivo, vista l’anomalia delle procedure”.

CasAmbulanti Bitonto chiede un chiarimento al sindaco Michele Abbaticchio: “Vogliamo capire se questa scelta di trasferire la fiera in un’area inadeguata e neppure destinata dal punto di vista urbanistico abbia alla base altre motivazioni che, a questo punto, solo il sindaco può conoscere e può riferire”.

Nel corso della riunione anche altre sigle di rappresentanza hanno espresso contrarietà alla decisione. “Se l’Amministrazione comunale ha intenzione di individuare nuove aree tematiche per il commercio sulle aree pubbliche – dichiara Savino Montaruli di UniPuglia – lo metta all’ordine del giorno, ma la discussione non può essere impostata su orientamenti e presupposti non conformi alla legge. Le dimensioni dei posteggi, ad esempio, non sono state valutate nel trasferimento proposto nell’area artigianale e questo è un elemento fondamentale. Poi esiste un problema di sicurezza per operatori e avventori. La giunta comunale ma anche il responsabile di settore si avviano alla conclusione delle loro competenze e mandato quindi oggi una discussione di questo genere sul trasferimento della Fiera dei Santi Medici in altra area diversa da quella tradizionale è del tutto inopportuna”.

Nelle prossime ore, in assenza di un incontro con il sindaco, gli ambulanti annunciano una manifestazione di protesta a Palazzo di Città.