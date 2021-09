No allo scaglionamento orario, gli studenti di Bitonto scendono in piazza

Contro lo scaglionamento orario che impone l’ingresso nelle scuole superiori in due fasce – alle 8 e alle 9.40 – scendono in piazza gli studenti di tutti gli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado della città, che annunciano uno sciopero e un’assemblea il prossimo mercoledì, nella piazza storica degli studenti bitontini: piazza Aldo Moro.

Di seguito il loro comunicato stampa congiunto.

«L’estate è finita e, dopo quasi due anni distanti dai nostri affetti scolastici, ci siamo ritrovati catapultati in un nuovo modo di fare scuola. Ma realmente, quante cose sono cambiate?

La pandemia ha fatto emergere l’inefficienza di una pubblica amministrazione poco smart che non è riuscita a gestire le problematiche della comunità scolastica che chiedeva a gran voce una svolta in tema di trasporti, spazi e didattica più efficiente.

Per non parlare poi della scoccata finale da parte della Prefettura di Bari, che il 9 settembre scorso ha emanato un’ordinanza che ha per oggetto l’adozione del Documento operativo redatto ai sensi dell’art. 1, co.10, lett. s) del DPCM 3 dicembre 2020 per l’anno scolastico 2021/2022. Noi alunni delle scuole secondarie di secondo grado della Città Metropolitana di Bari chiediamo un immediato intervento affinché venga superata l’adozione dello scaglionamento orario che sta rendendo difficile lo spostamento di studenti pendolari della nostra comunità scolastica.

Ed è per questo che mercoledì 29 settembre, dalle 9:30 in piazza Aldo Moro a Bitonto, la comunità scolastica delle scuole secondarie di secondo grado della città si riunirà per discutere dei problemi legati ad ogni singolo istituto, con la preziosa collaborazione del sindacato studentesco UDS della Provincia di Bari.

L’ingresso alla piazza sarà regolamentato attraverso posti indicati con una X sulla piazza e l’accesso sarà consentito in maniera prioritaria ai rappresentati di classe, fino al raggiungimento di 350 posti a sedere.

Per accedere alla piazza sarà necessario essere in possesso di green pass»..