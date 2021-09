Palazzo Gentile illuminato di verde, per far luce sulle malattie mitocondriali

Ieri, dal tardo pomeriggio fino a tarda sera, la facciata di Palazzo Gentile si è illuminata di verde per “Light Up for Mito”, iniziativa di chiusura della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali organizzata da IMP (International Mito Patients).

A livello nazionale “Light Up for Mito” è promossa dall’organizzazione di volontariato Mitocon, impegnata da anni nel sostegno allo studio e alla cura delle malattie mitocondriali.

Decine le città in tutta Italia che, come Bitonto, hanno risposto positivamente all’appello di Mitocon, illuminando di verde monumenti e palazzi storici.

Le malattie genetiche mitocondriali sono molto diffuse, e non esiste ancora una cura risolutiva. Sono determinate dal malfunzionamento dei mitocondri, le centrali energetiche della cellula: quando queste non producono sufficiente energia, l’organismo si ammala in maniera progressiva a partire dagli organi e apparati che richiedono un maggior fabbisogno energetico, come il cervello e il sistema nervoso, i muscoli, il cuore, la vista e l’udito.

Secondo quanto riportato sul sito www.mitocon.it, le malattie mitocondriali colpiscono una persona su 5mila: molti bambini nei primi anni di vita, ma anche adolescenti e adulti.