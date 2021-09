Si è svolta domenica scorsa la Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca organizzata dal club bitontino Aste e Bilancieri, che ha scelto Ostuni per promuovere l’iniziativa con un programma articolato e ricco di sorprese che ha messo insieme tecnica, veicoli d’epoca, vintage, storia, archeologia e cultura.

La scelta di svolgere la manifestazione nella Città Bianca è stata molto apprezzata dall’Amministrazione comunale di Ostuni e dal sindaco Guglielmo Cavallo, che ha prontamente disposto gli spazi necessari per il migliore svolgimento dell’evento, a cui ha riconosciuto il patrocinio gratuito del Comune. Grazie alla disponibilità del responsabile dei Musei Cittadini, Michele Conte, sono state organizzate visite guidate nell’incantevole centro storico, nel Museo Archeologico e nel Museo Diocesano. Quest’ultimo ha ospitato la conferenza “Auto: Il modello tedesco, dal passato al presente”, che ha visto come relatore Domenico Ranieri, grande esperto del settore.

Il racconto della Giornata

Alle 9.30 il ritrovo ad Ostuni, a bordo delle proprie auto e moto d’epoca, parcheggiate in bella mostra all’ombra delle antiche mura, attigue al variopinto Mercatino del Vintage.

Dopo colazione, via alle visite guidate nel centro storico e poi appuntamento nel Museo Diocesano per la conferenza, conclusa dal collegamento in diretta Facebook con il presidente ASI (Automotoclub Storico Italiano) Alberto Scuro, che si è complimentato con il club bitontino per l’iniziativa. Il sindaco Guglielmo Cavallo e l’assessora al bilancio Marilena Zurlo hanno invitato ufficialmente il presidente Scuro a visitare la Città Bianca, con l’auspicio di poter presto ospitare un evento nazionale ASI.

In contemporanea partiva la votazione popolare via Facebook delle vetture e delle moto d’epoca in mostra ad Ostuni, nell’ambito del concorso organizzato da Aste e Bilancieri per il pubblico di appassionati. A vincere è stata una fiammante Fiat 850 Spider, seguita al secondo posto da un Maggiolone Volkswagen rosso e al terzo da un’imponente Mercedes S 500 color blu presidenziale. Al vincitore è andato uno zaino della scuderia ufficiale Ducati Corse.

Un evento ben riuscito, ricco di sorprese, cultura e approfondimenti interessanti sul mondo dei motori. Aste e Bilancieri è già al lavoro per l’organizzazione della Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca del prossimo anno.