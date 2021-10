Scuola via Aspromonte a Palombaio, lunedì via ai lavori all'impianto di riscaldamento

Cominceranno il prossimo lunedì i lavori di rifacimento della dorsale e dell’impianto di riscaldamento al plesso di via Aspromonte dell’istituto comprensivo “don Tonino Bello” di Palombaio.

Inizialmente i lavori saranno circoscritti alle aree esterne dell’edificio, per cui non ci saranno interferenze con le attività didattiche che verranno però interessate in una seconda fase.

“Dopo anni di disagi vissuti dall'intera comunità scolastica di Palombaio – dichiara a BitontoLive l’assessora all’inclusione scolastica Angela Scolamacchia – inizieranno i lavori che prevedono il rifacimento dell'impianto di riscaldamento. Ringrazio il responsabile dell’ufficio tecnico Paolo Dellorusso, che in questi mesi ho sentito più volte e che ha lavorato con impegno per accelerare i tempi”.

Il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato in via d’urgenza dalla Giunta comunale lo scorso mese di agosto, per un importo totale di circa 99mila euro, recuperati grazie a fondi comunali con economie di spesa rivenienti da altre voci di bilancio.

Sarà quindi definitivamente risolto l’annoso problema del riscaldamento che si presentava ogni inverno, danneggiando alunni e personale scolastico.