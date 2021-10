Riaperti i termini per iscriversi all'albo presidenti e scrutatori seggi elettorali

Si sono riaperti ieri i termini per l’aggiornamento annuale dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.

Gli elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, interessati ad essere inseriti nell’Albo dei presidenti di seggio elettorale possono presentare domanda entro il 31 ottobre 2021 (Avviso e Modulo di domanda sono pubblicati all’albo pretorio comunale).

La scadenza per gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti d’idoneità, che aspirano ad essere inseriti nell’Albo degli scrutatori presso i seggi elettorali, è invece fissata al 30 novembre 2021 (anche in questo caso Avviso e Modulo di domanda sono pubblicati all’albo pretorio comunale).

Chi si è iscritto negli anni precedenti non deve ripresentare la domanda: in caso di dubbi si può contattare l’Ufficio elettorale (080 3716219) per verificare la propria iscrizione.