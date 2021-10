Lotta al tumore al seno, Palazzo Gentile in rosa

Ieri sera Palazzo Gentile si è tinto di rosa per la campagna “Nastro rosa” promossa dall’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (Anci) insieme alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro.

Con l’illuminazione di rosa dei palazzi comunali in tutto il Paese, l’Anci sostiene l’iniziativa che si rivolge a tutte le donne, richiamando la loro attenzione sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca oncologica nella lotta al tumore al seno.

La campagna “Nastro rosa” è una delle iniziative, che per tutto il mese di ottobre consentiranno all’Airc di raccogliere fondi per progetti di ricerca focalizzati sulla cura delle forme più aggressive di una malattia, che ogni anno in Italia colpisce oltre 55mila donne con un tasso di sopravvivenza (87% a cinque dalla diagnosi) alto grazie proprio ai continui progressi della ricerca.

Per maggiori info https://nastrorosa.it/.